El nou sistema de Protecció Civil enviarà alertes al teu mòbil

La Generalitat ha assumit la gestió del sistema d'alertes de Protecció Civil. El Sergi Tor ens ha explicat què és el sistema d'alertes: “Aquests sistema es començarà a probar el proper dimarts 28 de febrer amb un pla pilot que començarà al Pirineu, Aran i Lleida, i que continuarà al llarg del mes d'abril al Camp De Tarragona i acabarà el 31 de maig a Barcelona, i que significarà que al nostre telèfon mòbil rebrem un so d'alarma. Aquest so s'activarà per grans emergències: Una explosió, un terratrèmol... A més d'aquesta alerta també rembrem les instruccions de què és el que hem de fer. Ja es va demostrar amb l'explosió que va haver al gener del 2020 a Tarragona, que ningú sabia com comportar-se, quines mesures de seguretat havia d'adoptar ni com actuar. El Sots Director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha passat per COPE per explicar que nosaltres, ara mateix, no hem de fer res amb els nostres telèfons mòbils per rebre aquestes alertes. No cal baixar cap App, ni fer res: “Com a ciutadà no hem de fer res, ni registrar-nos enlloc, i quan aquests missatges arriben, no demanen res, només donen instruccions, i s'identifica clarament que és Protecció Civil de la Generalitat. Només hem de comprovar que tinguem el mòbil actualitzat”. Aquest pla pilot començarà el dimarts a comarques lleidatanes.