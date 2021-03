El nou pla de desescalada a Catalunya dona esperançes al sector del turisme

Els hotelers se senten esperançats per primera vegada després de molts mesos. La demanda de turistes anglesos per viatjar a la Costa Daurada es dispara. El motiu és el pla de desescalada anunciat aquesta setmana a Catalunya, un pla força celebrat pel sector, que espera que la tendència s'estengui també per altres mercats. A “La Linterna” hem volgut parlar del tema amb el Martí Sarrate, que és el president de l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges, l'ACAVE, que ens confirma que després d'un any de pandèmia aquesta és una bona notícia: “La gent té ganes de viatjar, i tothom està pendent de la reactivació, a veure si això es converteix en realitat. Esperem començar a rebre turistes a partir del juny o juliol del 2021”. Li preguntem també al senyor Sarrate què pensa sobre la creació d'aquest passaport sanitari del que està debatent la Unió Europea: “Més que passaport és un document en el qual figurarà tota la informació dels turistes que viatgin. Vacunar-se no és obligatori, però tenir una PCR feta i demostrable podria facilitar els tràmits d'embarcament als avions, per exemple. A més això unifica criteris dintre de la Unió Europea per tal que tothom tingui els mateixos protocols i les mateixes exigències per entrar i sortir de cada país. A més en principi això no hauria de costar-li diners als viatgers, hauria d'estar assumit pels governs. Cal reactivar la indústria turística, a Espanya el turisme representa un tant per cent molt important del PIB que, obviament, durant tot el 2020 ha baixat considerablement. Hem de començar a reactivar el turisme nacional i també el turisme per la Unió Europea, i creiem que aquest document ens pot ajudar”