El nou museu de cera reobre les portes demà totalment renovat

S'ha obert el nou museu de cera de Barcelona i segurament molts heu anat alguna vegada. Per saber què ens trobarem en aquest nou museu renovat hem parlat, a La Linterna Catalunya, amb l'Àngel Díez director del negoci.

És un lloc històric de Barcelona.

Àngel: efectivament és un atractiu de la ciutat i per això volíem poder recuperar-lo.

Quines són les novetats que trobarem?

Àngel: Hem renovat pràcticament tot el museu, fem un homenatge a Barcelona ja les tradicions de Catalunya, una sala nova amb artistes del món del cinema i de la Música, també tenim xefs de cuina, esportistes, hem refet la sala de terror actualitzant-la una mica el dia. Ara mateix és un museu molt variat.

Hi ha més de 120 figures?

Àngel: Sí, d'aquestes 120, al 75% són figures noves.

Queda alguna cosa de l'antic museu?

Àngel: Sí, aquest 25% de figures i hem preservat tres o quatre escenaris perquè em semblava que valia la pena perquè estaven molt ben fets.

Com s'ha aplicat la tecnologia aquest nou museu?

Àngel: en cap cas tenim la tecnologia com a última finalitat Sí que ens va ajudar molt des del punt de vista de la il·luminació, la música, la sonoritat i la coordinació. El museu d'ara et dóna la possibilitat de veure molt més dinàmiques aquestes figures, però també és un espai per esdeveniments, on volem que passin moltes coses amb l'equipament, les pantalles, altaveus, etcètera. La tecnologia també interactua amb els visitants, sobretot amb els nens.

Heu preservat algun espai més dels antics edificis que hi havia on és ara el museu?

Àngel: Hem preservat totalment la cambra acoraçada de l'antic banc qui hi havia en aquest antic edifici modernista.

A partir de demà divendres dia 4 de desembre obriu al públic, quin horari fareu?

Àngel: De dilluns a diumenge de 10: 30 a 20 de la tarda. Seguim totes les normatives de seguretat, trobaran gel per tota arreu del museu, les visites amb mascareta, alguns espais tenim controlat l'aforament.