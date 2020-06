Un nou fàrmac cura el càncer avançat gastrointestinal

Un nou fàrmac s'afegeix al tractament dels tumors de l'estroma gastrointestinal en estat avançat. Es tracta de ripretinib, que en els resultats de l'estudi INVICTUS ha demostrat la seva eficàcia en pacients que ja havien rebut tots els tractaments aprovats per aquest tumor rar i que es trobaven sense alternatives terapèutiques. La revista The Lancet Oncology publica aquests resultats en un article l'investigador principal del qual és el Dr. Jean-Ives Blay, del Departament d'Oncologia Mèdica del Centre Léon Bérard i la Université Claude Bernard de Lió (França), i que ha comptat amb la participació com a únic investigador espanyol del Dr. César Serrano, oncòleg mèdic de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del Grup de Recerca Traslacional en Sarcomes del Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).

UN FÀRMAC ACTIU CONTRA EL TUMOR

Avui a La Linterna a Catalunya i Andorra el doctor César Serrano ha comentat la seva setisfacció amb els resultats d' aquest estudi: “Els resultats del nostre estudi han demostrat que ripretinib és un fàrmac actiu en pacients amb aquest tumor i refractaris a tots els tractaments aprovats, que estaven ara mateix sense cap mena d'opció terapèutica. Aquest fàrmac representa clarament un nou estàndard de tractament per a aquests pacients.”

PENDENTS DE L'ÀGENCIA ESPANYOLA DEL MEDICAMENT

El doctor ha afegit que: “L'estudi INVICTUS ha servit perquè ripretinib obtingués l'aprovació de la FDA fa just dues setmanes; ara estem pendents de la seva avaluació per part de la EMA a Europa i per part de l'Agència Espanyola del Medicament”. Aquest tumor és un tipus de sarcoma, un tumor infreqüent que representa entre un 1 i un 3% de tots els tumors malignes gastrointestinals. Això dificulta dur a terme estudis clínics i trobar fàrmacs actius. No obstant això, aquest tipus de tumors també té una biologia molt definida que ajuda a desenvolupar teràpies dirigides. Aquest farmàc té un mecanisme innovador que li permet ser eficaç en totes les mutacions secundàries del tumor. “Això fa que dirigir el fàrmac diana contra el tumor independentment de la mena de mutació que doni resistència”, explica el Dr. Serrano.