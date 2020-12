El nou disc d'Ignasi Terraza & Randy Greer, "Around the Christmas Tree"

Aquest vespre es presenta en directe a l'auditori de l'ONCE el nou àlbum de l'Ignasi Terraza i Randy Greer. En aquest nou disc alternaran les nadales del Terraza i Greer amb nadales internacionals com és Jingle Bells.

Ja fa uns quants anys que recopiles nadales d'aquest tipus no?

Ignasi Terraza: Tot va començar fa uns vint anys, com qui no vol la cosa, vaig incloure unes nadales en un concert i arran d'això vam elaborar un show totalment amb cançons de Nadal. Als Estats Units hi ha molta tradició i en tots els estils, dintre del jazz hi ha molts que s'han fet al voltant de les nadales, llavors vam incorporar repertori de molts d'aquests discos, fent-los a la nostra manera i així va néixer el primer disc l'any 2003 que va tindre molt bona acollida. L'any 2013 va ser una col·laboració amb el Cor Vivaldi, on vam incloure nadales catalanes arranjades per un compositor americà i solistes convidats. Aquest any hem volgut donar-li una volta amb un disc on la meitat del material és nou i l'altra meitat són nadales que no hem fet mai.

Aquest nou treball es diu 'Around the Christhmas tree'?

Ignasi Terraza: Sí, de fet fa referència a un dels temes i creiem que és prou explícit per aquest moment.

Per què aquí no s'evoluciona en l'aspecte de les nadales tant com als Estats Units?

Ignasi Terraza: Fins fa no gaire tots els discos de Nadal què es trobaven de nadales eren versions corals de nens cantants les clàssiques versions. Als Estats Units agafen melodies sense importar l'estil que sigui.

Qui és la cantant MG del disc?

Ignasi Terraza: Miriam Guardiola és cantant i sòcia del segell discogràfic, però té por escènica, llavors mai vol actuar en públic i per aquest motiu només fiquem MG.