El nou confinament deixa al comerç de Lleida en una situació molt crítica

El 85% dels comerços del Segrià ha perdut facturació pel confinament perimetral de la comarca, segons una consulta elaborada per PIMEComerç als seus associats de Lleida, Alcarràs, Alfarràs i Torrefarrera. Aquests negocis generen més de 800 llocs de treball directes.

El 56% ha pogut mantenir la plantilla sense recórrer a un ERTO. De la mateixa consulta es desprèn també que un 40% dels negocis afirmen que es plantegen el tancament del seu negoci en cas d'un nou confinament estricte.

Durant la primera onada, el 39% dels negocis va recórrer a un ICO o a estalvis personal. Aquest endeutament agreuja la situació del sector comerç, que ja venia d’una lenta recuperació des de la crisi del 2008.

El Segrià, i Lleida en general, va ser de les últimes regions sanitàries que va iniciar la fase de represa. Això ha provocat que el 56% dels comerços assegurin que encara no havien notat una recuperació econòmica substancial. Molts havien posat la seva expectativa en les rebaixes de l'1 de juliol, però el nou confinament els ha tornat a perjudicar.

"La situació és molt dura, és el segon gerro d'aigua freda que ens ha caigut aquesta setmana" explica Llorenç González, president de la federació eix comercial de lleida, "Tornarem a la fase 0 i haurem d'atendre els clients amb cita prèvia. Molts comerciants no podran aguantar aquesta nova envestida."

S'han fet els deures?

"Els empresaris tenim la sensació que els polítics no han fet el seu treball, se'ls va avisar del possible problema de salut que tenien els temporers, no és una qüestió de criminalitzar-los, és una qüestió de salut pública i s'han anat passant la pilota els uns als altres mentre aquestes persones vivien i dormien al carrer, no és el primer any que això ocorre, però en aquesta època de confinament degut al coronavirus les autoritats no han estat a l'altura en aquest cas. com han arribat? està tot confinat, aquesta és l'altra pregunta." Conclou Llorenç González.