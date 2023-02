Nou de cada deu empreses que feien mascaretes a Espanya han tancat o n'han deixat de fabricar

L’endemà de retirar les mascaretes del transport públic, l'hospital més gran de Catalunya, la Vall d'Hebron, ja no té pacients a l'UCI per covid. Gairebé tres anys després de l'esclat de la pandèmia, l'hospital ha atès fins a 1.638 pacients a cures intensives al llarg de tot aquest temps.

Una conseqüència directa d'aquesta millora de la pandèmia és que nou de cada deu empreses que fabricaven mascaretes a Espanya durant la pandèmia ja han tancat o n'han deixat de fabricar. La millora de la situació ha fet caure en picat la venda de mascaretes, i moltes, tal com van obrir, han decidit tancar tres anys després.

Francisco Sánchez, el president de la principal associació que agrupa la indústria, l'OESP, denuncia que el govern espanyol ha perdut una oportunitat d'or per consolidar una indústria que podria ser estratègica.

"Hi haurà alguna empresa que podrà guanyar-se la vida amb les mascaretes, però seran poques. La pena és que no serà suficient per protegir la població davant d'una possible situació de pandèmia. S'ha perdut una oportunitat meravellosa de no dependre del sud-est asiàtic per a això", manifesta Francisco Sánchez.

Les xifres són demolidores. Durant la pandèmia, al conjunt de l'estat es van arribar a fabricar 170 milions de mascaretes quirúrgiques al mes.Actualment, amb la millora de la situació pandèmica, no s'arriba ni als deu milions. Una caiguda de producció que ha obligat a acomiadar treballadors: el sector ha passat de donar feina a unes 700 persones a menys de 100.