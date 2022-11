Només la meitat de les famílies de catalunya que van demanar una beca menjador la van rebre

L’ONG d’infància Educo ha presentat Menjador escolar. La visió de les famílies, una anàlisi que recull els resultats d’una enquesta realitzada a famílies d’Espanya que porten els seus fills i filles de primària al menjador escolar de les escoles públiques. L’informe recull dades de Catalunya que permeten veure l’ús que fan les famílies del menjador i el pes que té l’economia en prendre la decisió de portar-hi els nens i nenes.

L’enquesta mostra que més del 56% de les famílies de Catalunya porta els infants al menjador tots els dies, el 23% l’utilitzen de manera puntual - el doble de la mitjana d’Espanya - i un 19% que no els porten. El pes de l’economia familiar hi té molt a veure. Mentre que en el cas de les llars amb rendes altes l’assistència és de gairebé del 60%, a les llars amb rendes baixes aquest percentatge baixa deu punts. “Els resultats de l’enquesta mostren clarament que la principal barrera per accedir al menjador escolar és l’econòmica. Si fos gratuït, 9 de cada 10 famílies es plantejarien que els seus fills i filles anessin al menjador escolar cada dia”, explica Guiomar Todó, directora general adjunta d’Educo.

Catalunya té el cost del menjador escolar més car d’Espanya. Actualment són 6,54 euros al dia, el que suposa per a les famílies un cost de més de mil euros anuals. Les beques i ajudes al menjador del Govern arriben als infants més vulnerables, però també n’hi ha que en queden fora i les seves famílies no poden assumir-ne el cost. Des d’Educo es faciliten beques menjador a aquells infants que no han rebut una beca però que per la situació econòmica de la llar la necessitarien.

L’enquesta d’Educo recull que 1 de cada 3 famílies – el 30,3% - han demanat una beca menjador, però pràcticament la meitat no la van rebre, és a dir, el 13,9% del total de les famílies que van al menjador. La majoria de les sol·licituds per beques rebutjades ho van ser perquè la renda de les llars superava els barems econòmics màxims per obtenir-la. “Són famílies que necessitarien aquesta ajuda econòmica, que estan al llindar de la precarietat. Els infants d’aquestes llars haurien de poder rebre una beca pel menjador escolar. Amb el context econòmic que es viu actualment a Catalunya a causa de la inflació, és probable que la seva situació empitjori”, explica Guiomar Todó. Des d’Educo recorden que a Catalunya el 28,9% d’infants està en risc de pobresa o exclusió.

L’informe de l’entitat també mostra que 8 de cada 10 famílies – el 78,46% - consideren que el menjador hauria de ser part de la jornada escolar i estar integrat a al projecte educatiu. “El menjador és molt més que un espai on s’assegura l’alimentació dels infants. Allà segueixen aprenent, es relacionen, gestionen conflictes, estan protegits i decideixen què fer amb el seu temps lliure. En definitiva, forma part del seu dret de l’educació, entesa aquesta de manera àmplia. És per això que des d’Educo fa temps que defensem la universalitat i gratuïtat del menjador escolar. Només apostant per l’educació serem capaços com a societat d’erradicar les desigualtats i aconseguir que la nostra sigui una societat més justa i equitativa”, afirma la directora adjunta d’Educo.

A Espanya, les beques menjador també deixen fora la meitat de les famílies

A nivell estatal, els resultats de l’enquesta mostren que actualment el 43% de les famílies porten cada dia els seus fills i filles al menjador escolar i un 12% ho fa de manera puntual. A les llars amb rendes més altes, l’assistència diària arriba al 50% mentre que a les de rendes baixes és del 36%. De les dades es desprèn que el factor econòmic té un pes molt important. De fet, si el menjador fos gratuït, 3 de cada 4 famílies portarien els seus fills i filles.

Una altra dada que s’ha de destacar és que el 30,3% de les famílies van demanar una beca menjador pública perquè consideraven que la necessitaven, però gairebé la meitat no van rebre aquesta ajuda econòmica. La majoria de les vegades la petició va ser rebutjada perquè superaven en barem màxim de renda que s’indica a la sol·licitud de les beques.

L’ONG Educo també posa el focus sobre l’elevat percentatge de famílies d’Espanya que no van demanar una beca perquè se’ls hi va passar el termini (4,6%) o perquè no sabien com sol·licitar-la (9,5%). En aquest darrer cas, el percentatge passa de més del 9,5% al 13,5% quan es tracta de famílies amb rendes baixes.