Només dos de cada tres treballadors confia en mantenir la seva feina

Només el 66% dels treballadors espanyols no té por de perdre la feina, segons un informe de la consultoria Randstad publicat a finals del 2019. És el tercer país més pessimista després d'Itàlia i el Regne Unit i queda lluny de la mitjana europea (73%). Segons els estudis, la inseguretat laboral o por a perdre la feina és una de les coses que més preocupa als treballadors.

No solament hi influeixen les altes xifres d'atur, també la por davant la irrupció de les noves tecnologies en els entorns laborals pot augmentar aquesta percepció d'inseguretat laboral. De fet, un de cada cinc treballadors està molt preocupat perquè les màquines puguin fer innecessari el seu lloc de treball o posar en risc el futur en la seva empresa d'aquí a deu anys.

Els estudis demostren l'existència d'un clima d'inseguretat laboral a Espanya provocat per les altes taxes d'atur i tampoc no hi ajuda la precarietat de molts contractes temporals, especialment entre la població més jove.

Les dones són menys optimistes que els homes, elles tenen més por de perdre la feina, però els homes ho porten pitjor. Aquesta tendència s'ha revertit els últims anys, segons l'informe de Randstad, que destaca que la confiança de les treballadores per conservar la seva feina ha caigut set dècimes, mentre que la dels homes només una.

Això té com a conseqüència una gamma molt àmplia d'efectes negatius; empitjora el benestar personal i laboral, tant el mental com el físic, i es pot produir una disminució de l'autoestima, pot crear problemes de salut, estrès, ansietat, insomni, entre d'altres.

Parlem amb Beatriz Sora, Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.