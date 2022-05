Només un 1% dels restaurants són aptes per a celíacs

Menyes d'un 1% dels 37.700 establiments de restauració i obradors registrats a Catalunya són aptes per a les persones celíaques, una dada que representa un greu inconvenient per la vida social d'aquest col.lectiu. I no és pas un col.lectiu minoritari: Un 7% de la població espanyola, més de 3 milions de persones, és celíaca o sensible al glúten, i per elles menjar fora és un autèntic problema. Parlem amb el Cristóbal Pérez, que és tecnòleg dels aliments i responsable del departament tècnic de l'Associació Celíacs de Catalunya, qui ens explica que: “Sin duda el porcentaje de establecimientos aptos para celíacos es bajísimo y creemos que mediante la ayuda del propio restaurante sumada a las ayudas de la administración pública, esperamos lograr que el porcentaje de restaurantes que realicen un buen protocolo de platos sin glúten, pues sea mayor. Hace falta formación de los profesionales, y voluntad por parte de los establecimientos. Hacen falta las dos cosas. Falta promoción, y falta que los establecimientos tengan un poco de visión de futuro, estoy seguro que si lo pensaran bien todos querrían acreditarse para poder dar este servicio. Otro ámbito de actuación importante son los centros educativos, promover la formación para el personal de cocina, monitores, profesores... si alguien contacta con nosotros y nos cuenta, por ejemplo, que su hijo está teniendo problemas en el comedor escolar, nosotros nos ponemos en contacto con el colegio, y si acceden a ello, que suelen acceder, les hacemos a los monitores y al personal de cocina una formación, y creo que esto es muy positivo. Sin duda queda mucho camino por recorrer, pero los celíacos vamos a seguir con nuestra lucha.