Nomès un 15% dels comerços rotulen en castellà

Només un 15% dels rètols que hi ha als establiments de Barcelona estan en castellà. Un percentage que encara és més reduit en poblacions petites, sobre tot de l'interior de Catalunya. No és una situació triada lliurement sinó que hi ha una llei que obliga a que tots els rètols estiguin, al menys, en català. En cas contrari, i segons el tipus de comerç, la multa pot arribar als 60mil euros.

Hem parlat amb l'Angel Centeno, que és un dels primers comerciants que van ser multats per no rotular en català el seu establiment. Ara està jubilat però tenia una immobiliària. Un dia es va presentar una inspectora de consum i el va instar a canviar el ròtul. Aquesta va ser la resposta de l'Angel.

Al final, l'Angel va haver de pagar una multa de mil euros però no va arribar a canviar el rètol del seu establiment, es va quedar en castellà. Ens ha explicat que el va denunciar algú, un particular, que es dedicava a buscar comerços que no complien les normes lingüístiques:

Darrera d'aquesta ofensiva contra la prèsencia del castellà, en aquest cas també als carrers, als comerços, hi ha entitats com Impulso Ciudadano que hi veuen interessos polítics, oi?

De fet el seu president, José Domingo, ens ha posat un exemple. Un comerç pot ser multat si té el rètol o la carta del menú en castellà i anglès. L'objectiu no és protegir el dret dels consumidors. En aquest cas s'obligaria a rotular en català i castellà. Si es multa és per una qúestió identitària

Ho deia abans l'Angel Centeno, el comerciant que va ser multat. El va denunciar un particular però també hi ha entitats com Plataforma per la llengua que es dediquen a assenyalar:

Desde Impulso Ciutadadano critiquen especialment la passivitat d'alguns sindicats, que tot i coneèixer la pressió que tenen els treballadors, no fan res per defensar els seus drets.































