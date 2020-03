Neix una plataforma per ajudar a pimes i negocis petits

"Cuando volvamos" és una iniciativa sense ànim de lucre l'objectiu del qual és ajudar a les pimes i als negocis de barri a suportar la situació que el país està vivint en aquests moments. “Es tracta d'ampliar la nostra mirada, de pensar en la normalitat, en el que farem quan tornem a la normalitat. A més, ha sorgit de manera espontània entre els companys i aquest és el millor exemple del que toca ara, que no és una altra cosa que col·laborar i cooperar entre tots, perquè és l'única manera de tirar endavant”, expliquen els experts en innovació dels impulsors de la iniciativa.

Educació, hostaleria, bellesa, salut… Tots els sectors tenen cabuda en la plataforma "Cuando volvamos", que posa a la disposició dels usuaris plans que podran adquirir per endavant beneficiant-se d'un descompte. D'aquesta manera, els comerços poden continuar ingressant i mantenint liquiditat que els ajudi en aquestes setmanes a mantenir tant el negoci com a la seva plantilla. Per descomptat, la compra es canviarà quan es torni a la normalitat.

Després de la seva primera setmana d'activitat, "cuando volvamos" compta ja amb més de 60 plans publicats de més de 80 negocis i ja s'han registrat les seves primeres compres. La web, a més, ha rebut ja més de 12.000 visites i les sol·licituds per a adherir-se no paren d'augmentar. L'acolliment entre els clients ha estat realment positiva.

Les mesures preses per a pal·liar els efectes del coronavirus són necessàries, però han suposat que activitats quotidianes com prendre's una canya, anar al gimnàs o acudir al fisioterapeuta siguin impensables avui dia. Aquests són només alguns dels nombrosos negocis que no poden continuar amb la seva activitat i viuen amb la incertesa de no saber si sobreviuran a aquesta situació.

En aquest escenari, la creativitat i l'enginy han passat a un primer pla i s'han convertit en protagonistes d'imaginatives idees amb les quals pensar amb optimisme en aquests dies de quarantena.