La segona edició del festival Som de Mar es farà entre el 19 i el 28 d'agost del 2021

El festival SOM de Mar ha desgranat aquest divendres els detalls de la seva segona edició, que se celebrarà del 19 al 28 d’agost als jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar.

Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Carlos Sadness, Marina Rossell, Xiula, Pasión Vega, The Other Side, Miquel Abras, David Otero i Maria José Llergo conformen un cartell que s’anirà completant les pròximes setmanes.

El director del festival, Carles Gilibets, ha reivindicat l’aposta per concerts de petit format, atès que tan sols hi haurà 500 entrades per espectacle. “No ampliarem l’aforament i els artistes ja venen amb el plantejament de fer un concert amb públic limitat”, ha dit Gilibets.

Les entrades ja estan a la venda.

El director del festival ha remarcat l’aposta “eclèctica, diferent i variada” del cartell. Pasión Vega serà l’artista que obrirà el festival, on presentarà el seu darrer disc, ‘Todo lo que tengo’. “És el millor del folklore llatinoamericà”, ha valorat Gilibets.

També hi presentaran un nou treball l’exmembre de ‘El Canto del Loco’, David Otero; Miquel Abras; Els Amics de les Arts i Sopa de Cabra.

Gilibets ha subratllat la presència d’artistes vinculats amb la Costa Brava i les comarques gironines. Així, el director del festival ha explicat que un dels membres d’Els Amics de les Arts va ser professor en un institut de Lloret de Mar i que Miquel Abras és nascut a La Bisbal d’Empordà. “Sopa de Cabra és la banda gironina per excel·lència”, ha afegit Gilibets sobre el grup liderat per Gerard Quintana, que serà qui tancarà el festival.

Igual que en l’edició anterior, el festival també comptarà amb un dia dedicat a un “tribut” i un altre a un espectacle familiar. La banda The Other Side homenatjarà a Pink Floyd i, pel que fa al grup familiar, Xiula oferirà “un viatge a través de diferents moments de la criança”.

Aquest serà l’únic concert que es farà en un horari avançat, a dos quarts de nou del vespre, amb la intenció que hi puguin anar els més petits. La resta de concerts es faran tots a les deu de la nit.

A banda del cartell, el director del festival també ha anunciat que l’edició del 2021 comptarà amb una campanya adreçada a la “sostenibilitat”, que detallaran aviat. També hi haurà un concert solidari, tal com es va fer l'any passat.