Neix un Clúster d'empreses per evitar la propagació del Covid-19 en infraestructures

Ja ho adverteix l'Organització Mundial de la Salut: el virus del Covid-19 pot desplaçar-se diversos metres en llocs tancats i poc ventilats, el que augmenta el risc de contagi.

Per això, les principals empreses del sector del tractament de l'aire interior d'Espanya s'han posat mans a l'obra i han creat el Clúster IAQ (Indoor Air Quality) que treballarà en "la millora de la qualitat de l'aire d'edificis i infraestructures per fer front a problemes de salut global com el Covid-19 o bé a temes mediambientals", com explica Pau Pallàs, el seu president.

La presentació del clúster s'ha dut a terme a Barcelona amb la participació d'Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, i Jordi Berenguer, vicerector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El clúster, que aglutina les empreses més importants del sector del tractament de l'aire interior a Espanya, reconeix que la pandèmia ha estat un impuls a la seva fundació i el fet que "ara tothom té molt present que hem de cuidar la qualitat de l'aire en espais interiors, cosa que contribueix a la salut, benestar i seguretat dels seus ocupants", afirma Pallàs.

El clúster vol trobar solucions sostenibles i eficients i ja ha començat a treballar creant un grup que "està analitzant, dissenyant i implementant de forma traçable solucions de millora de la qualitat de l'aire". "Les persones passem molt temps en espais de treball, oficines i infraestructures, etc, d'aquí la importància d'incrementar la qualitat de l'aire d'aquests llocs, cosa que amb la crisi del Coronavirus cobra encara més urgència". "A més, si guanyem qualitat de l'aire, obtindrem una millora de moltes malalties respiratòries de les persones", diu Pallàs.

Entre els seus objectius, el clúster ha anunciat la creació d'una metodologia d'anàlisi per atorgar un concepte de garantia de qualitat de l'aire interior amb la col·laboració de centres tecnològics de prestigi.

A més, vol difondre tots els projectes en què treballi entre la societat per conscienciar sobre la importància que té la qualitat de l'aire interior per a la salut; per això anuncia diferents accions de comunicació i formació.

El clúster inicia el seu camí amb una dotzena d'empreses a les quals se suma, des de l'àmbit acadèmic i de recerca, el Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC). També treballarà amb el suport d'organitzacions internacionals especialitzades en el tractament de l'aire.