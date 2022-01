Avui us volem parlar d'una possible sortida laboral per a molta gent que busca feina. La Confederació Nacional d'Autoescoles calcula que a Espanya es necessiten 3.000 professors d'autoescola per formar als futurs conductors durant els propers anys. És un sector en clara recuperació, després de patir la crisi econòmica, la Covid19 i la falta d'examinadors. Avui volem parlar del tema amb l'Enrique Lorca, que és el president de la Confederació Nacional d'Autoescoles, que ens diu que: “Afortunadamente si es cierto que el sector parece estar recuperándose, y queremos darlo a conocer, entre otras cosas por que España encabeza la lista de parados a nivel europeo, y aquí hay una oportunidad de trabajo, y entendemos que un trabajo muy interesante”. Li preguntem al senyor Lorca quines qualitats o quins requisits s'han de tenir per ser un d'aquests professors d'autoescola: “ Los requisitos los marca la propia Dirección General de Tráfico. En Catalunya estas competencias las tiene el Servei Català de Trànsit. Pero básicament se necesita la ESO y dos años de antigüedad en permiso de conducir de coche. Con eso es suficiente para formarse. Obviament hay que hacer un servicio formativo para conseguir un título que te acredite como profesor de autoescuela. Ha salido una convocatoria, hay tiempo hasta el 28 de enero para apuntarse, y lo que queremos es informar a la sociedad, sobretodo a los jóvenes, para que aprovechen esta oportunidad. Creemos que es una profesión con futuro, y muy reconfortante. Te desenvuelves en un entorno muy interesante, conoces gente de toda índole, y también quiero resaltar la realización personal que tienen los profesores: Formar para que la gente no tenga accidentes en la carretera, y esa es una responsabilidad muy bonita y muy interesante, conseguir formar a condutores seguros, ayudar a reducit la siniestralidad vial. Y si lo sumas todo entendemos que es una profesión bonita y muy interesante.