Nadlyn i Masaka Kids Africana triomfen a la seva presentació a Barcelona

La cita va ser el passat divendres 3 de juny, i diverses personalitats del món de la cultura no es van voler perdre l'oportunitat de conèixer de més a prop a Nadlyn i poder viure en primer persona una nova realitat immersiva. I és que per primer cop a Catalunya es projectaria el vídeo oficial “Waiting for you” amb la tecnologia Dolby Almos, tota una nova revolució a la indústria de la música i la seva manera d'entendre l'àudio, on les capes d'instruments es mouen al teu voltant.

A l'acte també es va projectar un emotiu documental, buscant la reflexió social, sobre la gran tasca que estan fent Masaka Kids amb els nens de la seva Fundació. Els assistents també van poder gaudir, dos mesos abans del seu llançament oficial, del que serà el nou single de Nadlyn: “You got me like”, també en tencologia Dolby Almos.

Nadlyn va voler compartir amb tots els assistents com va ser la seva experiència a Uganda, explicant tot tipus d'anècdotes que en més d'una ocasió van fer que el públic esclatés en rialles. Nadlyn és una artista espanyola d'orígen etíop, afincada a Barcelona, i que amb només 19 anys ens té totalment enamorats, no només per la seva capacitat vocal i interpretativa, sinó pel seu gran talent com a autora i compositora. “Waiting for you” va ser la cançó amb la que vam descobrir a aquesta artista, un tema fet en col.laboració amb els nens de Masaka Kids Africana.