Nadal i Alzheimer: Com gaudir de les festes en família?

S'acosta l'època nadalenca i amb ella les reunions, els dinars i les sobretaules amb les persones que més estimem. Aquesta data assenyalada pot ser difícil de gestionar per a les persones amb Alzheimer i per als seus cuidadors. Per això, la Fundació Pasqual Maragall recorda una sèrie de consells que ajuden a passar aquests dies en família de la millor manera possible assegurant el benestar de tots. A la Fundació Pasqual Maragall tenen com a objectiu oferir solucions i donar suport a les persones cuidadores i als seus familiars afectats per la malaltia. En aquest sentit, Glòria Mas, neuropsicòloga i terapeuta de la Fundació Pasqual Maragall, recorda que “una rutina quotidiana repetitiva i organitzada ajuda tant a la persona amb Alzheimer, com a la persona que la cuida. En aquestes dates, aquesta rutina es veu interrompuda i pot arribar a presentar dubtes sobre com s'hauria d'afrontar la situació, per això és important mantenir activitats que evoquin a la seva vida diària”. Integrar a l'entorn familiar i permetre el descans per a la persona cuidadora Durant el Nadal, i en altres dates assenyalades en família, és important traslladar a l'entorn familiar la situació de la persona amb Alzheimer i l'estat de la malaltia, perquè puguin actuar en conseqüència. També serà enriquidor implicar els familiars en les tasques que normalment desenvolupa la persona cuidadora perquè tots els membres tinguin l'oportunitat de relacionarse amb la persona amb Alzheimer. La interacció directa és una forma molt eficient per a adonarse de les capacitats i necessitats de qui conviu amb una demència. Tot això ha de fer-se de manera tranquil·la i no tots els familiars al mateix temps, ja que un excés d'estímuls pot no ser positiu i provocar un aïllament. D'altra banda, les trobades i aquetes reunions són bones ocasions perquè altres familiars s'involucrin en la cura de la persona amb Alzheimer. Serà positiu per a compartir millor les tasques i desfogar a la persona cuidadora de les obligacions que desenvolupa normalment. No obstant, cal tenir present que el/la cuidador/a principal és qui millor sap com actuar davant de qualsevol situació i, per tant, s'ha de seguir el seu criteri.