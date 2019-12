"Naciste para disfrutar" el quart llibre d'autoajuda de Rut Nieves, l'arquitecta d'emocions

Rut Nieves ens prsenta el quart llibre de la "Naciste para disfrutar".

Rut Nieves es va graduar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid. Va exercir com a arquitecta durant més de 12 anys a Espanya i mes tard a Alemanya. Va treballar amb grans arquitectes, en nombrosos estudis, coordinant projectes i equips, va formar part de la direcció d'obra de diversos edificis residencials.

Sinopsi de "Naciste para disfrutar":

Et permets gaudir? Per què hi ha dones que han censurat el plaer en les seves vides, anteposant les necessitats de la seva parella i dels seus fills per sobre de les seves pròpies? Per què hi ha homes o dones que s'apeguen a algú que no és bo per a elles? Per què hi ha tantes persones amb problemes d'autoestima i de parella?

Aquestes i moltes altres preguntes reben una insòlita i fascinant resposta en el present llibre. Rut Nieves vol que els homes i les dones es descobreixin a si mateixos, i entre ells, transcendeixin les seves pors i les seves inseguretats, perquè puguin gaudir de l'amor sa i del plaer plenament en les seves relacions.

Un llibre que ens ajudarà a comprendre'ns una mica millor, a sanar el cor, a practicar el desagafo i la independència emocional, a augmentar la confiança en nosaltres mateixos, a posar límits sans, a connectar amb el nostre poder, l'autoritat, l'amor propi i el plaer. Un llibre que t'ajudarà a alliberar-te d'inseguretats, prejudicis, restriccions morals nocives de la cultura patriarcal per a poder gaudir d'una vida física, mental i emocional més amorosa i sana.

