El museu Pau Casals, ha estat declarat museu d'interès nacional

El passat 16 de desembre de 2019, el Patronat de la Fundació Pau Casals va sol·licitar declarar el Museu Pau Casals com a Museu d’Interès Nacional, per la importància del personatge de Pau Casals, un dels noms més universals de la cultura catalana, i també per la rellevància patrimonial i museística del Museu Pau Casals.

El Govern de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Patrimoni, l’ha declarat Museu d’Interès Nacional. La declaració, informada el passat 10 de juny per la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya, permetrà posar en valor el llegat musical, humà i de lluita per la pau de la figura de Pau Casals, i donarà visibilitat i projecció nacional i internacional a un dels recursos museístics més importants de Catalunya.

Jordi Pardo, Director General de la Fundació Pau Casals, destaca que “el Museu Pau Casals és un dels sis millors museus d’Europa dedicats a un músic. Aquesta declaració és el reconeixement de la importància del llegat musical i humanístic d’un dels noms més universals de la cultura catalana, i d’un museu amb una programació i serveis culturals de qualitat que tota la ciutadania de Catalunya hauria de conèixer”.

Per a celebrar-ho, convideN a tothom a visitar el Museu Pau Casals, situat a la Platja de Sant Salvador del Vendrell.

Els Museus d’Interès Nacional són aquells que tenen una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya. Actualment, són Museus d’Interès Nacional el Museu Episcopal de Vic, el Museu Picasso, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Montserrat, la Fundació Joan Miró, el Museu de Lleida, el Museu del Cau Ferrat, el Museu Maricel i la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer i el Museu Pau Casals.