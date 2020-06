El museu Marítim de BCN adquireix una col.ecció de fotos històriques de gran valor patrimonial

La Diputació de Barcelona ha finançat l’adquisició de la col·lecció d’unes imatges històriques del port de Barcelona i espais litorals de pobles de la costa catalana corresponent al període de postguerra entre els anys 1942 i 1959 per un import de 15.000 euros. Els negatius van ser recuperats l’any 2005 pel col·leccionista Toni Amengual.

D’aquesta manera es garanteix la destinació d’aquestes fotografies a la col·lecció del Museu Marítim de Barcelona, donat el valor excepcional d’aquest material fotogràfic tant per la temàtica, la qualitat, l’estat de conservació com per pertànyer a una època en la qual el Museu té pocs testimonis gràfics d’aquestes característiques.

La Col·lecció

La col·lecció està integrada per un volum aproximat de 3.800 negatius sobre plàstic, en format 6x6, en blanc i negre, en bon estat de conservació. Es tracta de fotografies històriques del port de Barcelona, espais litorals de pobles de la costa catalana (Montgat, Castelldefels o Sitges, entre altres) i de l’interior de Catalunya. Mostren escenes quotidianes als molls, als espais de treball del port, retrats d’embarcacions, espais públics, zones d’esbarjo, platges, entre d’altres.

Les imatges corresponen al període de postguerra, entre els anys 1942 i 1959, i la seva autoria s’atribueix al fotògraf amateur Joaquin Tusquets de Cabirol. Per les característiques del material, es tracta d’un format semi-professional, executat per part de l’autor amb una gran habilitat tècnica i una molt acurada composició artística.

L’actual propietari de la col·lecció, Toni Amengual, va trobar tot aquest material en un contenidor d’escombraries a Palma de Mallorca, a finals de l’any 2004. El va rescatar i en va tenir cura. Des d’aleshores l’ha conservat, documentat i digitalitzat com a col·leccionista privat, mantenint-lo en un bon estat de conservació.

Aquests negatius permeten completar les col·leccions del Museu Marítim de Barcelona en un període del qual el Museu disposa de molt poc material fotogràfic.

Es tracta d’una col·lecció fotogràfica de gran valor patrimonial, que permet testimoniar gràficament la vida a la franja marítima i portuària de Barcelona i a diferents viles catalanes en un període de temps caracteritzat per la manca de recursos i la dificultat en adquirir material fotogràfic. És per això que aquesta col·lecció aporta nous testimonis materials d’una època de la història que ara podran ser estudiants i divulgats al gran públic, tot enriquint el discurs gràfic sobre la història marítima del nostre país durant els anys de postguerra. Així mateix, el valor testimonial d’aquestes fotografies i la gran habilitat tècnica i sensibilitat artística de l’autor li atorguen un valor afegit.

L’any 2018 el Museu Marítim de Barcelona va establir ja un primer contacte amb el col·leccionista per a l’adquisició d’aquesta col·lecció, malgrat que no es va arribar a cap acord per la manca de recursos econòmics per part del Museu. Amb l’aportació extraordinària acordada ara amb la Diputació de Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona incorpora finalment aquests negatius per a la seva documentació, estudi, catalogació i difusió pública.

El Museu Marítim de Barcelona gestiona una col·lecció de 430.100 registres de temàtica marítima. Inclou una col·lecció de fotografies i audiovisuals (350.000 registres), el fons de patrimoni moble (més de 8.000 registres), els fons històrics (40.800 registres), la col·lecció de cartografia (2.800 registres), la col·lecció de plànols (300 registres) i la col·lecció bibliogràfica (28.200 volums). Un patrimoni viu d’alt valor que ajuda a entendre el passat, el present i el futur de la cultura marítima, especialment a la Mediterrània, i que el Museu fa accessible a tothom a través dels seus arxius, publicacions i exposicions.

En aquest sentit, el Museu Marítim de Barcelona preveu poder exposar part d’aquesta col·lecció al públic, en resposta a l’alt interès mostrat per la ciutadania d'acord amb la publicació d’aquestes fotografies en diversos perfils d’usuaris de xarxes socials. El format final i les dates encara estan pendents de decidir, a l’espera de poder recuperar la normalitat un cop finalitzi l’actual context generat per la pandèmia de la Covid19.