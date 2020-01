El museu Maricel rep un premi a la conservació del patrimoni

El Museu Maricel de Sitges, que forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, ha estat premiat amb el Premi William I. Irvine de lideratge en la preservació del patrimoni atorgat per l'organització nord-americana, Deering Estate Foundation. El diputat de Cultura de la Diputació i president del Consorci del Patrimoni de Sitges, Joan Carles Garcia Cañizares, ha recollit el guardó aquest dimecres a la seu que aquesta Fundació té a Miami.

El diputat ha valorat la importància d'aquest premi que distingeix el Museu Maricel per la seva labor en la conservació del patrimoni artístic i cultural i ha confiat «que serveixi per reprendre i reforçar l'enllaç parcialment oblidat entre Sitges, Catalunya i Amèrica del Nord, una relació que abans era molt forta i enriquidora gràcies al llegat de Charles Deering al municipi». El diputat ha afegit «el convenciment que aquest premi aportarà importants èxits per a la cultura al nostre país en un futur proper».

D'altra banda, l'exdirectora del Consorci del Patrimoni de Sitges i dels Museus de Sitges entre el 2011 i el 2019 i actual presidenta del CONCA, Vinyet Panyella, ha rebut un reconeixement en l'àmbit personal per la tasca duta a terme al llarg d'aquests anys.

El conjunt artístic i monumental de Maricel és un dels primers i grans exemples del Noucentisme i va ser construït entre 1910 i 1918 per l'artista i enginyer Miquel Utrillo per encàrrec del magnat, col·leccionista i filantrop nord-americà Charles Deering, on va fixar la seva residència d'estiu i va acollir les seves col·leccions d'art fins a l'any 1921. L'any 1954 l'Ajuntament de Sitges va comprar l'edifici del Palau, la part de terra del conjunt, als descendents de Deering. I, entre 1969 i 1970, la Diputació de Barcelona va adquirir i reformar la banda de mar, convertint la residència de Deering en el Museu Maricel i va transformar l'edifici per adaptar-lo al seu nou ús, conservant algunes de les característiques decoratives.

Parlem amb Joan Carles Garcia, diputat de cultura de la DIBA.