El museu de les aigües promourà la importància de l'aigua i el canvi climàtic amb un concurs de la UNESCO

The Water We Want (L'aigua que volem) és el nom del Concurs de Premis Juvenils que per primera vegada convoca la Xarxa Global de Museus de l'Aigua (Global Network of Water Museums, WAMU-NET), organització sense ànim de lucre avalada per la UNESCO-IHP i compromesa amb la divulgació de la feina que duen a terme els diferents museus de l'aigua en l'àmbit internacional i la difusió del valor fonamental que és l'aigua. El Museu de les Aigües, ubicat a l'antiga Central Cornellà, és l'únic espai museístic de tot l'Estat que forma part d'aquesta xarxa i serà l'encarregat de promoure la participació dels estudiants.

És la primera edició del certamen, oberta fins al 15 de març del 2020, la qual rep el títol "Aigua i canvi climàtic", i té com a objectiu recollir treballs que reflecteixin la importància del nostre patrimoni líquid i la seva relació amb el canvi climàtic, temàtica del Dia Mundial de l'Aigua de 2020.

Els participants han de mostrar amb una fotografia, vídeo o dibuix les seves inquietuds entorn del canvi climàtic i la seva relació amb l'aigua.

La WAMU-NET fa una crida a la participació del públic jove de tot el món, convidant-lo a explorar creativament la importància de l'aigua i el canvi climàtic. Per això, s'adreça especialment als centres educatius per tal que els alumnes, amb la col·laboració del professorat, pensin les seves propostes, les creïn i les enviïn al concurs.

S'hi pot participar de manera individual, però només els participants en grup podran optar als premis en metàl·lic.

Cada museu participant seleccionarà un màxim de sis finalistes tenint en compte els dos grups a concurs, primària i secundària, i els tres formats; dibuix, fotografia i vídeo. Els sis guanyadors finals rebran premis simbòlics en metàl·lic per un fons total de 2.000 €. Les obres finalistes de tot el món es mostraran l'abril del 2020 en l'exposició en línia The Water We Want.

Parlem amb Sònia Hernández, directora del museu.