Es multiplica la demanda de medicaments amb oide per la por a un desastre nuclear

Petició de calma dels farmacèutics davant el neguit de la població per començar a ingerir pastilles de iode que poden prevenir dels efectes radiactius d'un possible desastre nuclear. En els darrers dies la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, ha rebut diverses peticions per adquirir-ne. L'Antoni Torres és el president d'aquesta federació, que ens explica que: “No ens deixem emportar per l'alarmisme. Que pensi tothom que prendre aquestes pastilles podria ser útil si es prenen unes 6 hores abans que t'arribi la radioactivitat. Prendre-les abans no té cap mena de sentit. Ni prevenen, ni res. Les pastilles de oide funcionen només com a complement alimentari. Un medicament per un núvol nuclear hauria de tenir de l'ordre de 160 mil.ligram de oidur potàsic. A la farmàcia pots trobar dos productes: Un medicament que és per les persones que tenen problemes de tiroirdes o altres patologies, o embarassades... que tenen de l'ordre de 0,1 a 0.3 miligrams. Això vol dir que per arribar als 160 mil.ligrans t'hauries de prendre unes 400 pastilles. No té cap sentit. I això pel que respecta al medicament. Si parlem del complement alimentari... doncs és exactamente això: un complement alimentari, una aportació de oide per arribar a la quantitat mínima diària que es necessita de oide. Això és de l'ordre de 1000 vegades menys que un medicament. A més el oide és un principi actiu que té efectes secundaris. Tot medicament té efectes secundaris. Si et prens oide perquè et prens una patologia que el oide per a tu és necessari, doncs perfecte. I tot i això ha d'estar controlat pel metge, sempre. Però és cert que ens hem trobat amb peticions per adquirir-ne, sobretot de països com Bèlgica, Holanda, Noruega... perquè són països que quan va haver l'accident de Txernòbil, ells si que van haver de prendre pastilles de oide, però són pastilles que fa fer el govern de cada país, i que són específiques per això, res a veure amb el que es pot trobar a una farmàcia a casa nostra.