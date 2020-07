Mulla't 2020 per l'Esclerosis Múltiple pensant en la Covid-19

Amb el lema ‘Mulla't perquè soni millor’ la Fundació Esclerosi Múltiple vol comparar els símptomes de l'esclerosi múltiple amb el so d'una cançó sense ritme i cacofònica. Avui a la Linterna a Cope Catalunya i Andorra, Rosa Masriera, directora de la Fundació Esclerosis Multiple ha parlat de la campanya d'enguany. Enguany el ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple‘ serà extraordinari a causa de la covid 19, combinarà una part molt important on-line, amb algunes piscines que haran un ‘Mulla’t’ presencial, sempre garantint les mesures de seguretat i higiene.

La campanya on-line té la música com a protagonista amb el grup Gertrudis. El conjunt català interpreta una cançó que sona de manera cacofònica i sense cap harmonia. La il·luminació i els recursos visuals ajuden a reforçar aquesta idea de distorsió en el que és “la pitjor cançó de l'estiu”. La cançó es compara amb el que suposa conviure amb els símptomes de l'esclerosi múltiple i conclou amb la frase: Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que, amb les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones soni cada vegada millor. L'etiqueta de la campanya és #MullatPerqueSoniMillor. A mesura que s'aconsegueixin donatius, la cançó sonarà millor fins a arribar al punt culminant, el 12 de juliol, dia del ‘Mulla’t’, quan la peça sonarà a la perfecció. Es pot sentir l'evolució de la canço en el canal de Youtube de la Fundació Esclerosi Múltiple.

‘Mulla’t’ presencial

Algunes piscines i associacions han organitzat activitats pel Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Les podràs consultar al web de la campanya. Hi ha prop de 150 piscines que compleixen les mesures d'higiene i seguretat que marquen les autoritats sanitàries i que el diumenge 12 de juliol es mullaran per l'esclerosi múltiple. Igualment, també hi ha altres piscines que organitzaran el Mulla't al llarg de l'estiu i, per últim, hi ha piscines que han optat per mullar-se on-line i fer aquest any un mulla't virtual. Consulta aquí la teva piscina!

Com puc col·laborar?

Pots mullar-te de moltes formes. Pots adquirir un producte Mulla't, fer un donatiu, crear un repte o fer una transferència bancària al següent número de compte: ES82 2100 3419 44 2200042366. També pots fer-te soci/a des de www.fem.es/soci. Qualsevol aportació compta!

On va la meva donació?

En un moment difícil com l'actual, el teu donatiu ens ajudarà a garantir el manteniment dels serveis de rehabilitació, acompanyament i formació i intermediació laboral per a les persones amb esclerosi múltiple.