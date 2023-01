L’Agència de Salut Pública confirma que la temporada de mosquits es va allargar més enllà del que és habitual, però assegura que al desembre la població activa va caure en picat. “La corba va tenir al desembre una baixada clara tant de mosquit tigre com de mosquit comú”, concreta Tomás Montalvo, responsable de la vigilància de control dels mosquits a Barcelona.

A l’hivern, per tant, els mosquits continuen pràcticament desapareixent, però el fet que els hiverns s’estiguin escurçant fa que els mesos d’activitat dels mosquits puguin augmentar. “En altres parts d’Espanya, com Alacant o Castelló, que tenen un clima més càlid, ja han notat un augment d’activitat mantinguda a finals d’any, és una qüestió de temperatura”, assegura Montalvo.





L’Agència de Salut Pública no ha detectat més mosquits a l’hivern





L’avís per part d’un ciutadà de Sant Boi de Llobregat al grup de científics de Mosquito Alert (ICREA, CEAB-CSIC i CREAF) de la detecció d’un mosquit tigre l’1 de gener ha estat un dels més tardans registrats fins ara. A l’hivern el mosquit tigre posa ous resistents a una temperatura baixa que no acostumen a descloure fins a la primavera següent, amb l’arribada del bon temps. Detectar un mosquit tigre actiu en aquestes dates és, per tant, inusual.

Tot i que la troballa d’aquest gener no deixa de ser, per ara, un cas aïllat, l’activitat dels mosquits comuns i tigre ha estat més elevada de l’habitual a finals de l’any passat. “No és rar trobar algun mosquit el mes de desembre, però aquest final del 2022 hem reportat més informes de mosquits i de picades, fet que ens indica que s’ha allargat més la temporada”, ha concretat.

El motiu que s’hagi allargat la seva temporada d’activitat, que acostuma acabar el novembre, han estat les altes temperatures de finals d’aquest 2022, que l’han convertit en el més càlid des que se’n tenen registres.“Els mosquits no tenen temperatura corporal i, per tant, el seu metabolisme depèn de la temperatura ambiental“,.

En el cas del mosquit tigre, que és originari dels tròpics, es comença a detectar que en determinades zones de la Mediterrània es mantenen actius fins i tot a l’hivern: “És una qüestió que cal estudiar encara millor, però és cert que a Itàlia, al sud d’Espanya o a Grècia trobem zones en què els mosquits tigre posen menys ous per passar l’hivern i actuen com ho farien al tròpic”.