La morositat podria condemnar a moltes empreses a tancar en els propers mesos

La plataforma multi sectorial contra la morositat alerta d'un tancament d'empreses superior al que es va produir durant la crisi financera, si l'administració no pren mesures estructurals per fer front als impagaments que pateixen les pimes. Segons dades recollides per aquesta entitat, durant la crisi del 2008, una de cada tres empreses que va tancar, va fer-ho de forma directa o indirecta per la morositat. Avui parlem amb Antonio Cañete, que és el president de la plataforma multi sectorial contra la morositat, qui ens explica que : “La situació que tenim ara mateix és pitjor que la de la crisi del 2008. Tot això passa perquè no hem fet els deures quan havíem de fer-los, no hem posat les mesures per no trencar les cadenes de pagament. Si vosté demana alguna cosa, l'ha de pagar, i si no la pot pagar, ha d'haver conseqüències. El fet de que tu utilitzis el pagament com una estratègia per finançar-te o per aprofitar-te de la teva posició de domini és distorsionar l'economia. No s'han fet bé les coses, i ara arribem a la situació que ens trobem, i sobretot a la que ens trobarem. Actualment encara no hi ha consciència del tamany de la tragèdia. Moltes empreses tenen un excès de liquiditat perquè han tingut accés als ICOS, però això s'haurà de retornar. En el moment en que treiem respiració assistida a moltes empreses, tindran dificutlats i la viabilitat de moltes serà complicada. El que és injustificable és que hi hagi grans empreses que estiguin aprofitant la situació actual per demorar el pagament de factures, aprofitant l'escalada de preus. Això no és morositat, això és “morrositat”, i perdoni que ho digui així. Empreses que tenen més liquiditat que mai, però estan endarrerint els pagaments. De fet Europa està exigint a Espanya que faci una llei al respecte. La inflació està provocant que pagar més tard sigui més atractiu, i això està fent molt de mal a moltes empreses. La diferència amb la crisi del 2008 és que els crèdits no seran amb interessos baixos. A partir del mes de juny creixeran els interessos al país, i aquí tenim una tempesta perfecta: Creixen els preus, inflació, i creixen els interessos.