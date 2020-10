El Montseny adopta mesures per evitar concentracions de visitants

La direcció del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ha adoptat diverses mesures per evitar aglomeracions en determinats punts de l’espai natural així com pel comportaments incívics d'alguns dels visitants del Parc Natural.

La gran afluència de persones que durant els mesos d’estiu han anat a l’espai natural i amb la previsió que aquesta tardor el nombre de persones es pugui incrementar, ja que tradicionalment és l’època de l’any amb més presència de visitants, ha creat un gran preocupació entre els alcaldes i alcaldesses dels municipis que l’integren com també als responsables del Parc Natural, especialment pels comportaments incívics i de poc respecte al medi natural d’una part d’aquests visitants.

Entre les mesures adoptades, que s’implantaran a partir d’aquest cap de setmana, hi ha la presència d’informadors en diferents punts estratègics del Parc Natural i que se sumaran a l’equip de guardes, per evitar accions com aparcar els vehicles als vorals de la carretera, fet que en alguns punts no permet la circulació de vehicles en els dos sentits, o impedir els accessos a masos i camins particulars dins de l’espai natural, així com deixar brossa fora dels punts habilitats amb contenidors.

Els informadors se situaran en els punts més freqüentats pels visitants com son el poble de Montseny, Collformic, Fontmartina – la Costa del Montseny i l’eix Santa Fe – Viladrau.

Així mateix hi haurà personal informatiu al punt principal d’accés al Parc des de Sant Celoni com és la rotonda de Fogars de Montclús i Campins, on hi ha situat el Centre d’Informació del Parc així com una zona d’aparcament.

Així mateix, s’ha reforçat la senyalització de prohibició d'aparcar fora dels espais expressament habilitats en el conjunt del parc i evitar vehicles als vorals que impedeixen o obstaculitzen la circulació, motiu pel qual poden ser sancionats.

També es recorda que les autocaravanes no poden estacionar a partir de les 20.00 hores dins el Parc Natural, podent-ho fer en els espais habilitats i condicionats per aquest tipus de vehicles.

Les recomanacions als visitants al Parc Natural es complementarà amb una campanya informativa de sensibilització de comportaments cívics als espais naturals que es realitzarà a través de mitjans de comunicació i xarxes socials.

Increment de la freqüència del Bus parc

Per tal de facilitar l’accés al Parc Natural del Montseny, des de fa dos anys hi ha en funcionalment dues línies de transport públic del Bus parc, que funciona tots els dissabtes, diumenges i festius de tot l’any, i que enllaça amb l’estació de tren de Sant Celoni.

Des d’aquest cap de setmana i fins al 8 de novembre, aquest servei s’incrementen fins a nou freqüències al dia per accedir fins a la vall de Santa Fe i Fontmartina, dos dels principals punts de destí per a molts dels visitants de l’espai natural, en el període de l’any en que més visitants accedeixen a aquest Parc Natural.