“Molts trajectes que ara fem en avió s'haurien de fer en tren”

L'associació per a la promoció del transport públic proposa una reconversió del sistema ferroviari català per potenciar les connexions en alta velocitat entre ciutats i aeroports. La mesura permetria cobrir trajectes que ara cobreixen línies aèries i també apropar els aeroports de Girona i Reus. En parlem del tema amb la Dolors Clavell, vice presidenta de la PTP, que ens diu que “això no és un impossible, tenim una oportunitat per portar a la pràctica un seguit d'idees que fa temps estan sobre la taula. Cambiar les inèrcies sempre costa, però ens hem de conscienciar que els temes ambientals s'han de posar al centre del debat. Ens fa por canviar el nostre model de vida, però també ens sorprèn que altres països europeus del nostre entorn tenen aquestes reflexions molt més elaborades, nosaltres estem endarrerits, per això cal donar un pas endavant. La idea és transferir la major part de vols low cost del Prat a Girona i a Reus. L'aviació genera moltes emissions, molta contaminació. Ja hi ha una tendència europea per intentar tranferir al sistema ferroviari molts trajectes que ara es fan en avió. Nosaltres pensem que hi ha un seguit de trajectes que duren unes quatre hores i menys, i pensem que fent les millores que ja estan projectades o en curs en aquest moment, ens permeten connexions amb llocs amb els que ara no estem connectats, et poso com exemple la ciutat de Bilbao. L'objectiu és augmentar la connectivitat, en horari diurn, tant amb ciutats espanyoles com europees i amb trajectes de menys de quatre hores. I també volem recuperar els trens nocturns per a trajectes més llargs, poder sortir de Barcelona a la nit i llevar-te a l'estació de París, cosa que es feia antigament. Hem de ser conscients que aquests canvis són molt necessaris"