Moltes reunions? Menys productivitat

Una de les activitats de la vida diària que ha trastocat la pandèmia ha estat la manera de treballar. La interacció amb els nostres caps i companys, en molts casos, està completament supeditada a la tecnologia. Ara, s'ha fet públic un estudi del prestigiós MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que afirma que si una empresa no celebrés cap reunió en tres dies, la seva productivitat augmentaria. Així que, segons aquestes dades, ens estem reunint massa. Per parlar d'aquesta qüestió parlem amb en Manel Fernández, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i també coach de directors i empresaris, qui ens explica que: "El problema és que estem convertint les reunions en una eina poc eficient. Depèn de quin tipus de reunió es faci, el fet que es programin serà efectiu o no. Considero que el cap d'una empresa ha de tenir un contacte directe amb el treballador per a conèixer les seves opinions i inquietuds, però per fer això no cal concertar una reunió diària. Aquesta perquè sigui efectiva ha d'estar molt preparada i, sobretot, que és creïn amb un objectiu clar. La reunió ha d'establir uns compromisos que tindran un seguiment i, finalment, s'avaluaran. No és una bona idea celebrar una reunió sorpresa perquè deixa entreveure que no hi ha una planificació prèvia. Tampoc és necessari convocar a tot el personal, només a aquells integrants als qui directament els hi afectin la finalitat a la qual es vol arribar. També són errors no disposar d'un moderador o fer una reunió per una qüestió que no és imprescindible. Provoquem moltíssimes interrupcions, fet que ralentitza les rutines de feina. Des que vam entrar a pandèmia, realitzo el 100% de les sessions de coaching, de connexió emocional, de manera online. No he trobat cap problema de manca de connexió emocional amb el client. Considero que les reunions en línia redueix l'estrès del desplaçament, alhora que percebo una millor atenció".