El millor pa de pagès del 2022, el de Montserrat Forners, un negoci familiar centenari

El pa de pagès que fan a Montserrat Forners, al barri del Guinardó de Barcelona, és el millor d'aquest 2022. Així ho ha decidit el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català. El concurs es fa cada any i té com a objectiu donar a conèixer les fleques integrades dins la IGP. El guardó està dotat amb un premi en metàl·lic de 2.000 euros i una placa acreditativa com a guanyador del concurs. David Hernández, el flequer que està al capdavant de Montserrat Forners, ja va obtenir el premi alMillor Llonguet de Catalunya l'any passat. Montserrat Forners és un negoci familiar fundat l'any 1894 per on ja han passat quatre generacions. L'actual propietari, Marc Casamitjana, va agafar les regnes del negoci de la família després de passar deu anys exercint càrrecs de responsabilitat en diverses multinacionals. Arribat el moment de decidir si rellevar el pare al capdavant de la fleca o traspassar-la, va optar per continuar l'herència familiar. Al premi que ha guanyat David Hernández també hi optaven quatre forners més: Mònica Gregori, de L'Obrador dels 15, de Barcelona, Andreu Bertran, del Forn Mistral, de Barcelona, Joan Urrea, del Forn Artesà L'Espurna, de Berga, i Francesc Massana, del Forn Massana, de Cornellà de Llobregat.

El guardó es va lliurar aquest dissabte en un acte celebrat a l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

El jurat del concurs el formaven l'alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, la restauradora Ada Parellada, la secretària de l'Associació Som Comerç, Som Barberà, Pepi Expósito, el guanyador de l'edició anterior, Andreu Galceran, del Forn Cal Mosso, i el president del Consell Regulador, Antoni Figuera.

Per escollir el pa guanyador, el jurat fa una degustació a cegues en què valora el gust, l'aroma, la cocció, el pes, el color i la conservació del pa durant 24 hores.



La IGP Pa de Pagès

La IGP és un segell de qualitat d'ingredients, del procés i del producte acabat que atorga la Unió Europea. Està registrat per la Comissió Europea des del febrer del 2012, després d'una sol·licitud inicial feta la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers.