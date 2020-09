La Mielitis Transversa atura l'assaig de la vacuna d'Oxford

AstraZeneca ha interromput els assajos de la vacuna contra la covid-19 que ha desenvolupat amb la Universitat d'Oxford per la "malaltia potencialment inexplicable" d'un dels participants.

La farmacèutica, en l'última fase de proves de la vacuna, revisarà les dades de seguretat. En grans assajos, es poden desenvolupar malalties per casualitat, però això s'ha de revisar molt curosament. "Estem treballant per agilitzar la revisió de l'esdeveniment per minimitzar qualsevol possible impacte en el calendari de l'assaig", afegeix AstraZeneca, que diu que estan compromesos amb la seguretat dels participants i els més "alts estàndards" en els seus assajos.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, investigador a la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC "Aquesta és la raó per la qual es fan aquests test i per això és important no saltar-se cap pas" afirma Salvador "per això vacunes com la xinesa o la russa, no poden considerar-se segures" explica.

"El que encara no se sap és si aquesta malaltia és culpa del virus o per un altre motiu. Es trigarà unes setmanes a saber-ho" ens diu l'investigador

La vacuna servirà si es comprova que és un efecte secundari?

"Aquesta és una pregunta clau. Primer saber si és efecte del virus i després saber fins que punt estem disposats a acceptar uns certs efectes secundaris" ens diu *Macip "les vacunes solen donar molt pocs efectes secundaris i lleus. Aquesta vacuna ha d'administrar-se a milions de persones i si es comprova que hi ha efectes secundari greus no crec que sigui recomanable" explica salvador "però si aquests efectes secundaris són molt poc freqüent i reversibles llavors caldria estudiar-ho".Conclou.

El que sembla ja clar és que la data que posaven alguns polítics damunt de la taula, el mes de novembre, no serà ja possible.