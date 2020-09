La Mielitis Transversa atura l'assaig de la vacuna d'Oxford

Hi ha moltes coses que, pel fet d'haver estat aquí sempre, no ens hem preguntat mai. Aquest és el cas de la forma dels planetes. Per què són rodons?.

Per a respondre a la pregunta hem parlat amb Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona.

"Els planetes són rodons per la gravetat. Un cos celeste crea un camp gravitatori al seu voltant que fa que tota la massa d'aquest cos es concentri en el seu centre i atregui cap a ell tota la matèria." Ens explica l'astrònom.



Com sabem, en l'època de formació del nostre Sistema Solar, hi havia una nebulosa. "Per la força de gravetat, els gasos i la pols d'aquesta nebulosa es van anar comprimint i formant petits trossos de roques. Més tard, aquests petits trossos de roques van ser atrets els uns pels altres, i es van anar ajuntant i formant roques més grans. En impactar es van anar escalfant i es va formar una massa tova que va anar prenent forma esfèrica." Diu Bernal.

Mentre un planeta es forma, la matèria que està sotmesa a la calor de les seves reaccions nuclears internes, és empesa per la forta atracció del seu centre gravitatori.

Aquesta atracció gravitatòria és igual en totes les direccions, "i com l'única forma geomètrica que compleix aquest requisit, és l'esfera, perquè tota la matèria d'aquest cos se situa el més a prop possible del seu centre." afirma Antonio Bernal.



Encara que cal puntualitzar que els cossos celestes, planetes, estrelles, cometes…, no són perfectament esfèrics, ja que ells giren, i la força de rotació contraresta la força de gravetat i fa que el cos es bombi i sigui més inflat en la seva zona equatorial.

La gravetat en el cas dels asteroides i planetes nans és molt més petita que la d'un planeta i les seves superfícies no es veuen sotmeses a les forces gravitatòries que sí que sofreix, per exemple, la nostra Lluna o la Terra.



Pel que, podem concloure que com més gran és el cos celeste i més ràpid roti, més s'aplata.