"My Mexican Bretzel" una de les joies del Festival de Cinema D'Autor de BCN

Víctor Esquirol, crític de cinema d'OtrosCinesEuropa, cada divendres ens recomana tres pel.lícules. En aquest cas parlem del festival de cinema d'autor de Barcelona (D'A festival), que és pot seguir online a la plataforma filmin

Avui tenim aquestes tres:

-My Mexican Bretzel.

Diari íntim d'una dona de classe acomodada il·lustrat per les filmacions casolanes del seu marit, un ric industrial. Però fins a quin punt tot això és real? Perquè aquesta apassionant pel·lícula podria ser també un melodrama al Douglas Sirk o Todd Haynes, amb els seus sentiments al límit, amors i infidelitats, malalties i destinacions infaustes… I amb una mescla de sensibilitat i ironia que va ser el secret del seu triomf en el Festival de Rotterdam.

-Ghost Tropic.

Després de tot un dia de treball, una dona musulmana es queda adormida en l'últim viatge del metre. En despertar-se, no tindrà més remei que tornar a peu a casa. Pel camí, es trobarà amb tota mena d'habitants de la nit. Bas Devos (Violet) signatura amb aquesta cinta un periple a estones surrealista sobre una generació de dones immigrants poc representada al cinema, amb Brussel·les com a microcosmos de la diversitat europea actual.

-This is not a Burial, It's a Resurrection.

En un poblet de Lesotho, una octogenària espera el retorn del seu fill, treballador d'una mina a Sud-àfrica. L'home, no obstant això, mor en un accident laboral; i en ple dol, la dona acabarà enfrontant-se al sistema quan descobreixi que el govern vol reubicar el poble per a construir una presa. Lemohang Jeremiah Mosese dirigeix una obra contestatària —pròxima a Bacurau i al cinema de Pedro Costa— que, per la via de la rondalla, reflexiona sobre el concepte de progrés en mans del poder capitalista. Una de les perles ocultes de la temporada, vista en el Festival de Venècia i premiada en Sundance 2020.