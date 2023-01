Metges de Catalunya i el Departament de Salut continuen negociant per intentar arribar a un acord i desconvocar les aturades previstes pels pròxims 25 i 26 de gener. Les negociacions s’han reprès a dos quarts de sis un cop el conseller de Salut, Manel Balcells, ha tornat a la seu del departament de Salut, a la Maternitat, després de comparèixer al Parlament per respondre dues preguntes sobre la situació de la sanitat pública catalana. Per ara les converses han estat infructuoses tot i el to cordial que han exhibit ambdues parts en aquests últims dies. Les versions de les dues parts, però, són contràries. La conselleria sosté que la pilota està a la taulada dels facultatius i que els han enviat una proposta amb mesures concretes, però el sindicat ho nega i demana “concrecions” per escrit.

La reunió que encara continua en marxa és la tercera que manté el sindicat amb la conselleria, malgrat que els metges van convocar la vaga amb dos mesos de marge per arribar a un acord. En la primera presa de contacte, el passat dimecres, ambdues parts van compartir “diagnòstic” sobre els problemes de la sanitat catalana, però en no arribar a cap acord van emplaçar-se a continuar les converses el següent dilluns. Aquest dilluns, però, la reunió tampoc va arribar a bon port. Després de sis hores de negociacions, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va comparèixer a dos quarts d’onze davant els mitjans per comunicar que les converses continuarien avui dimarts tot i que les postures ja estaven “més a prop”.