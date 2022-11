Metges de Catalunya ha entregat aquest dijous al Parlament 54.344 signatures d'un manifest que reclama mesures "urgents" per redreçar el rumb de la sanitat. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha afirmat que es tracta d'un darrer "crit d'alerta" i ha assegurat que si no hi ha cap canvi no es podrà evitar una "gran mobilització" del col·lectiu en una data no molt llunyana. "El malestar i la indignació del personal facultatiu és enorme, només cal una espurna perquè esclati una revolta", ha dit en una compareixença des del Parlament. Els metges, i el manifest, reclamen invertir més recursos, contractar més professionals i millorar les condicions laborals d'aquests.

El sindicat ha entregat les signatures que han recollit des del juny entre la població catalana. En el text es reclama als responsables polítics la implementació de mesures transformadores de al sanitat pública que permetin recuperar l'accessibilitat al sistema, reduir les llistes d'espera i millorar les condicions de treball dels professionals del sector.

Lleonart ha expressat la seva "tristor" perquè ha lamentat que no sembla que hi hagi cap interlocutor disposat a introduir aquestes millores que reclamen. En aquest sentit, ha explicat que han parlat amb el conseller de Salut, Josep Balcells, i que aquest els ha dit que és conscient de la situació.

Segons l'anàlisi de Metges de Catalunya, actualment el sistema de salut pateix escassetat de professionals, els que hi ha estan sobrecarregats de feina, hi ha un problema de relleu generacional i manca de planificació. Tot plegat "posa en risc" aquest sistema. Lleonart augura que si res no canvi, en un període breu de temps el sistema estarà "descapitalitzat" i amb "greus problemes" per prestar un servei amb unes garanties mínimes de qualitat.

Sense descartar la vaga

Lleonart ha reconegut que no tenen una data concreta per a aquestes mobilitzacions però ha assegurat que serà "a curt termini". A més, no ha descartat cap tipus de mobilització, tampoc la vaga dels metges.

"Cada dia que passa el sistema es degrada més i la situació és més irreversible", ha dit.