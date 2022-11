Més risc d'alcoholisme , es duplica el consum entre dones i joves

L'alcohol és la droga més consumida a la societat, tant per adults com per joves. Segons el Departament de Salut, A Catalunya durant el 2019 es van consumir gairebé 11 litres d'alcohol pur per habitant major de 15 anys.

És una de les substàncies psicoactives que més problemes de salut i socials genera, però el seu consum està acceptat i sovintbanalitzat. Tant, que no para de créixer en dones i també en homes.

El consum d'alcohol entre dones s'ha doblat en els últims cinc anys, tant el de risc (8%) com el compulsiu (7%), i s'ha disparat especialment entre les més joves.

Una de cada 10 dones i 1 de cada 5 homes d'entre 15 i 44 anys té un consum d'alcohol que es considera de risc. És la franja que més ha augmentat des de l'any 2016.

Es calcula que els joves comencen a consumir alcohol als 13 anys i mig de mitjana.

Pel que fa als homes, els consums no han crescut tant, però ja eren gairebé el doble que entre les dones (el 14% dels homes tenen un consum d'alcohol de risc i el 13,2% un de compulsiu).



Quantes copes són consum de risc?

Es considera consum de risc prendre com a mínim 17 begudes amb alcohol a la setmana entre les dones i 28 entre els homes --ja siguin cerveses, copes de vi, cigalons o xarrups--.

Un combinat compta el doble --és a dir, una sola copa amb whisky o licor són dues unitats--.

Si es prenen 5 begudes amb alcohol de cop més d'una vegada al mes, es considera consum compulsiu.

Si mirem les dades del Departament de Salut, s'observen grans diferències en funció del sexe: els homes en consumeixen 16 litres d'alcohol l'any en comparació amb els 6 litres de les dones.

Aquests valors són superiors als de la mitjana de la regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), on es calculen consums de 9,5 litres per habitant major de 15 anys; i on els homes en consumeixen 15 litres i les dones 4.



Un problema de per vida, aguditzat per la pandèmia

La pandèmia ha aguditzat aquest consum, segons les dades d'una enquesta feta pública aquest dilluns per l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

L'aïllament i la situació de risc i d'incertesa pel futur viscuts els últims anys han contribuït a fer que molta gent utilitzi l'alcohol com a regulador emocional, com ha explicat la cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de l'ASPB, Montse Bartroli Checa, que confia que els resultats millorin aviat:"Amb una situació pandèmica i postpandèmica on la cohesió social ha trontollat, on l'aïllament ha sigut més gran, on la xarxa s'ha desestabiltizat, tampoc ens resulta estrany que hi hagi hagut aquest increment. Veurem si això es manté o disminueix, que és el que esperem."



La majoria no és conscient que si l'abús es converteix en malaltia serà per tota la vida, avisa que el problema no és només la quantitat d'alcohol que es beu, sinó el perquè es fa:"Tenir una dependència a l'alcohol no és més per la quantitat de consum, és més per la necessitat, per la funcionalitat que aquest consum té."

El que comença com una inèrcia, fent una cervesa amb amics o més d'un brindis familiar, pot acabar, sense adonar-nos-en, en un greu problema de salut.

Segons els professionals, en el consum d'alcohol no hi ha cap nivell segur, perquè mai saps com reaccionaràs ni on hi ha realment el teu límit.

Demanar ajuda al més aviat possible

L'any passat, més de 4.000 persones van demanar ajuda per fer front a addiccions de substàncies psicoactives a Barcelona, més de la meitat de les quals (613 dones i 1.334 homes), per consum excessiu d'alcohol.

L'edat d'inici dels tractaments és de 48 anys de mitjana, normalment quan fa 10 anys que s'ha adquirit el trastorn.

L'alcohol és un dels principals factors de risc evitable de mortalitat i morbiditat al món.

L'OMS calcula que Europa té la proporció més alta de malalties i morts prematures relacionades amb l'alcohol del món, i que causa el 5,9% de les morts mundials --1 de cada 8, per càncer--.

A Catalunya, Salut calcula que el 4,2% de les morts a Catalunya són atribuïbles al consum d'alcohol.

El consum d'alcohol està associata més de 60 malalties, entre les quals7 tipus de càncer --de boca, de gola, de laringe, d'esòfag, de mama, de fetge o de còlon-- i a desenes de trastorns circulatoris o digestius.

També a moltes morts i lesions indirectes, com per exemple en accidents de trànsit o per conductes de risc i situacions de violència provocades pel fet d'anar begut.

L'abús de l'alcohol també té conseqüències per a la família, els amics i l'entorn social de les persones consumidores.

A Barcelona hi ha una xarxa de 15 centres d'atenció i seguiment de drogodependències (CAS) als diferents districtes de la ciutat i també serveis d'Orientació sobre Drogues (SOD), dirigits als joves de 14 a 21 anys i també a les famílies, on es pot trobar assessorament i ajuda professional.

El Pla sobre Drogues i Addiccions de Barcelona 2021-2024 també inclou programes de prevenció escolar i als barris, i accions per reduir el consum d'alcohol i drogues a la via pública.