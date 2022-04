Més d'un milió de catalans viuen en exclusió residencial

Les entitats socials xifren en més d'un milió de catalans els que viuen en exclusió residencial, és a dir, persones sense llar, però també famílies que viuen en relloguer, amenaçades de desnonament o bé en un infra habitatge. Es tracta d'una xifra molt superior a la que fa unes setmanes donava la Generalitat, que calculava en 59.000 les persones en risc d'exclusió residencial. Parlem amb la Míriam Feu, que és responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona, qui ens explica que: “La diferència entre les dades de la Generalitat i les entitats social és notable, obviament, per diversos motius: Maneres diferents de fer el recompte, i en aquest cas nosaltres tenim dades d'una enquesta que es fa cada cinc anys, adreçada a les llars, i recull les problemàtiques que tenen les llars que sovint queden invisibilitzades per la resta de la societat. No són famílies que viuen al carrer, o que tenen problemes més visibles per la societat, poden ser famílies que viuen totes juntes a una habitació, problemes que si no són coneguts per les entitats socials que les acompanyen, la resta de la societat ni se n'adona, passen més invisibilitzades. Ara mateix hi haun 11% de la població que viu amenaçats per un desnonament, fa uns anys era només un 4%. Són moltes persones que viuen amb una gran angoixa, que els poden fer fora en qualsevol moment del lloc on viuen. Tenim un mercat de l'habitatge on per a moltes famílies és molt difícil accedir a un lloguer, i no tenen més opció que llogar una habitació a un pis, i això s'està incrementant en els darrers 3 anys. Viure en aquestes condiciones genera pobresa, i genera molts problemes socials. Hi ha una relació molt estreta entre l'exclusió residencial i l'exclusió social, i això és el que hem vist les entitats. A més en molts casos hi ha infants i adolescents a la llar, la qual cosa fa que la situació sigui més greu”