Més de 86.000 persones condueixen amb pitjor vista del que exigeix la llei

Més de 86.000 persones condueixen a Catalunya amb un estat de la visió més dolent del que exigeix la llei. Ho diu l'estudi que porta per nomL'estat de la salut visual dels conductors, fet per l'associació Visió i Vida, amb el suport del Servei Català de Trànsit.

Una de les conclusions és quela mala salut visual està directament relacionada amb la sinistralitat a les carreteres. Però, curiosament, els més grans de 65 anys tenen més problemes de vista i, en canvi, són els que tenen menys accidents.





La mala salut visual està directament relacionada amb la sinistralitat





L'estat de la visió dels conductors ha millorat des del 2017, però molt lleugerament. Els conductors professionals són més conscients que cal tenir una bona salut visual per poder portar un vehicle, però entre els conductors no professionals encara hi continua havent molts casos de persones que no arriben als mínims requerits ihi veuen menys del que és necessari.

El President de Visió i Vida, Salvador Alsina, explica que això està estretament lligat amb la sinistralitat. "Les persones que tenen pitjor agudesa visual tenen tres vegades més accidents que la resta. Que és lògic perquè hi veuen menys".

Al conjunt de l'estat, hi ha un milió i mig de conductors que no arriben al 0,8?% d'agudesa visual, requerit per llei. I set de cada deu persones que porten un vehicle, el 75%, necessiten ulleres o lents de contacte per conduir.