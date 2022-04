Més de 500 alcaldes s'uneixen per demanar un estatut pel món rural

Més protecció, més finançament, incentius fiscals... la llista de reclamacions del món rural és llarga. Hi ha una gran qüestió de fons: l'emergència del despoblament a Catalunya. Parlem de l'últim gran moviment que s'ha creat per paliar aquest gran despoblament: Eines pel repoblament rural, que agrupa alcaldes de tots els colors polítics i de més de 500 petits pobles d'arreu de Catalunya. Jaume Gilabert és alcalde de l'Ajuntament de Montgai i coordinador del grup de treball “Eines pel repoblament rural”, que ens explica que: “La nostra és una plataforma que va nèixer al juny de l'any passat a través de quatre alcaldes, i avui som 532 de menys de 2.000 habitants. Aquest moviment neix perquè ens adonem que si nosaltres no defensem els municipis rurals, ningú ho fa per nosaltres. Tothom ens diu que entèn les problemàtiques, però a la pràctica ningú fa res. Una de les nostres principals demandes és un estatut pel món rural. Cada vegada que el govern de Catalunya fa una ordre, una convocatòria, una disposició, s'oblida que hi ha municipis que tenen problemàtiques molt diferents, municipis amb poca població però amb gran extensió de territori, i tot això s'ha de gestionar, que no tenim recursos administratius i per descomptat tampoc econòmics, i es tracta igual a un municipi de 200 o 300 habitants o 1000 habitants que a la ciutat de Barcelona a nivell burocràtic, i això és de sentit comú que no pot ser. Un altre gran problemàtica és l'habitatge. I és que als anys 80 el govern de Catalunya fa una llei urbanística, en la qual es vol posar fre al despropòsit d'urbanitzacions a la costa. El problema és que es tracta a tothom igual. Es tracta igual a un poble del Berguedà que a un poble del Maresme. I aquesta llei d'habitatge ha estat una autèntica lacra que ens ha perjudicat molt, i que fa que avui dia tenir accés a l'habitatge en un poble rural, sigui pràcticament impossible, i aquesta és de les principals causes de l'abandonament d'aquests pobles, perquè la gent jove se'n va cap a les ciutats o poblacions més grans.