El mercat de Salt de Girona és més accessible des de fa uns dies amb la posada en funcionament del servei d'acompanyament per a persones amb ceguesa i problemes de visió. És un dels pocs a Catalunya que disposen d'aquest servei.

I es tracta d'una persona contractada per l'Ajuntament, que rep les persones amb discapacitat a l'entrada i els acompanya per les parades i els va guiant en els preus i productes que hi ha.

Mar Puerto, com va sorgir aquesta iniciativa?

Aquesta iniciativa neix d'una proposta que van fer dos usuaris de l'ONCE i que l'entitat va posar sobre la taula en una reunió amb l'Ajuntament de Salt.

Va ser a partir d'aquí quan es va començar a treballar per trobar la manera de garantir aquest acompanyament, fins que ara ja s'ha convertit en una realitat.

El servei estarà disponible dues tardes a la setmana, que són els dies que obre el mercat a la tarda, i pels usuaris com el Jordi Salido, és un gran avenç cap a la seva independència a l'hora de comprar.

A més, un projecte que, segons la directora del mercat, Marta Julià, és "molt positiu" perquè "ajuda a molta gent que ho necessita" i que funciona de manera molt senzilla

A tot això, els paradistes confien en què amb el servei puguin apropar els comerços locals a tot tipus de públic i mostrar la seva vocació de servei i proximitat. I que aquesta iniciativa pionera pugui també servir "de model d'inspiració" per a altres poblacions.