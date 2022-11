El mercat de roba de segona mà, en auge per la consciència ambiental dels joves

El mercat de roba de segona mà està experimentant un fort creixement els darrers anys i ja té la previsió de superar la moda tradicional l'any 2030. En aquesta explosió, segons els experts, hi ha tingut molt a veure la generació Z -els nascuts a partir dels anys 90- i els mil·lenistes -anys 80-. Segons l'experta en la marca Barcelona i professora d'ADE de la UVic-UCC, Chelo Morillo, són generacions amb una forta consciència mediambiental. "Creuen que el seu impacte en el món del consum ha de ser el mínim possible i, al mateix temps, tenen menys poder adquisitiu", relata. Segons explica, el seu concepte de possessió és "molt líquid". Tot plegat ha fet que les marques vegin el mercat de segona mà com una oportunitat i comencin a apostar-hi.

Són molts els clients que, cada cop més, opten per la roba de segona mà. El motiu no només és el preu, més econòmic, sinó també el seu component social i mediambiental. De fet, la indústria tèxtil és la segona més contaminant del planeta i a Catalunya encara es recull selectivament molt poca quantitat de roba. Cada persona consumeix entre 21,5 i 26 quilos de roba cada any i es llencen a l'abocador 147.000 tones de residus tèxtils. D'aquests, només el 12% es recull selectivament.

"La consciència del consumidor del nord d'Europa està baixant cap al sud i la roba de segona mà es veu cada cop com una cosa més normal". "Abans només era per a les persones amb poc poder adquisitiu, però ara es veu com una cosa desitjable i, per tant, el consumidor cada cop accepta millor aquest producte",segons la professora.

Alhora, explica que hi haurà un canvi legislatiu a nivell europeu molt important amb l'aplicació de la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) que "obligarà els productors a recollir selectivament tots els residus que es generin en el sector tèxtil". Això farà, segons ell, "que moltes peces que ara acaben al contenidor gris o desapareixen incinerades, tornin al mercat en forma de producte de segona mà".





Roba de segona mà amb valor social

Pel que fa a la situació en què quedaran les marques, creu que es generarà una "oportunitat", ja que "el producte de primera mà es revaloritzarà i es vendrà una mica més car del que estem acostumats". Considera que l'oferta de segona mà serà molt més abundant i, per contra, la de primera mà tindrà "més valor emocional i econòmic". A més, constata que algunes marques també estan analitzant fer entrar els seus negocis en el mercat de segona mà.

La consciència ambiental de les noves generacions

La professora d'ADE de la UVic-UCC i experta en la marca Barcelona, Chelo Morillo, explica que la generació de joves nascuts entre mitjans i finals dels anys 90 i el 2010 "ha crescut en un món complicat de crisi econòmica, pandèmia, climàtica, etc., i tenen la sensació que viuen en un món molt voluble". "Dos de cada cinc joves creuen que les seves decisions tenen un gran impacte sobre el planeta i comencen a viure i consumir en una economia col·laborativa, de cooperació i reciclatge", apunta l'experta.

Morillo també relata que molts joves veuen en el mercat de segona mà una oportunitat per "poder adquirir marques de gran luxe que, d'una altra manera, no es podrien permetre" i, a més, tenen l'afegit que "la podran revendre". Assegura que són generacions "molt influenciades" pel que passa a les xarxes socials i, molts d'ells "no trepitgen les botigues". "El 40% de consumidors diu que tot el que veu a les xarxes influeix en el seu comportament de compra", relata, tot afegint que "és una generació molt tecnològica i busca en línia allò que li agrada" .









