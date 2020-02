Mercabarna recull en un any 1'3 milions de kg per a persones vulnerables

Fa 18 anys Mercabarna va començar a col·laborar amb el banc d'aliments per a evitar el desaprofitament alimentari, i ara han aconseguit, en un any, 1,3 milions de quilograms d'aliments frescos per a persones vulnerables de Barcelona, i les empreses de Mercabarna, han incrementat un 4,6% les aportacions respecte a l'any passat. Aquests aliments han estat repartits entre les 90 entitats d'ajuda social que vénen periòdicament al magatzem cedit per Mercabarna al Banc dels aliments, dins del recinte alimentari. Els beneficiaris d'aquests aliments han estat més de 35.000 persones vulnerables de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

En els últims 2 anys, s'ha aconseguit passar de les 78 entitats d'ajuda social que venien a Mercabarna a buscar fruites i hortalisses a les 90, gràcies a una millor labor de comunicació i a la ràpida gestió d'acreditació de les noves entitats realitzada pel Banc.

Les aportacions de fruites i hortalisses que fan les empreses de Mercabarna al Banc d'Aliments representen el 32.7% del total de producte fresc que rep aquesta entitat.

Les fruites i hortalisses són aliments essencials en la dieta de qualsevol persona i els productes que Mercabarna lliura a través del Banc d'Aliments són aptes per al consum però no es poden comercialitzar per diferents motius ja sigui perquè tenen algun defecte en l'envàs, perquè s'acosten a la seva data de caducitat/consum preferent o perquè són excedentaris.

Des de 2002, Mercabarna ha cedit un magatzem de 475m2 al Banc d'Aliments dins del recinte alimentari per a facilitar el lliurament de fruites i hortalisses per part de les empreses majoristes, així com la recollida per part de les entitats d'ajuda social.

Parlem amb Ingrid Buera, doctora de negoci de Mercabarna.