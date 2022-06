Ja hi ha menys de 350.000 aturats a Catalunya

Recuperació històrica del mercat laboral. Catalunya ha registrat menys de 350.000 aturats, una xifra que no s'obtenia des de l'any 2008. Al darrer mes s'han donat de baixa de les llistes de l'atur mes de 16.000 persones. El Govern assegura que ha estat un maig històric pel mercat laborat. En parlem amb el Josep Ginesta, secretari general de la patronal PIMEC, de micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, qui ens diu que: “La xifra és històrica, crec que hem superat una xifra psicològica. A nivell de tot l'Estat hem aconseguit baixar l'atur per sota dels 3.000.000. No ho podem desconnectar del que està passant a altres països. A Europa s'està reduïnt l'atur a nivells de fa dècades. Són dades positives, però no ens hem de quedar només amb la dada. Hem de fer que la recuperació sigui qualitativa, no només quantitativa. Mirar-ho de forma responsable i sense masses eufòries. A vegades aconseguir determinades xifres s'explica de forma sensacionalista, però ens quedem a mitges amb les reformes estructurals que ens calen. L'atur continua sent del 13% a Espanya, i això vol dir que tenim el doble d'atur del que té l'eurozona. Repeteixo: El doble que l'eurozona. Espanya acumula el 27% de l'atur de tota l'eurozona. Les xifres d'atur continuen estan per sobre, molt per sobre, del nostre entorn. No ens podem quedar a la cua d'Europa on estem ara mateix. Ens hem d'orientar cap a la bona recuperació. Això vol dir millorar la nostra competitivitat, millorar la productivitat de les nostres empreses, que també està a la cua d'Europa, i resoldre problemes estructurals com la forma de cobertura de vacants que tenim en alguns sectors. És incomprensible que amb la taxa d'atur que tenim, que continua sent alta, hi hagi vacants que alguns empresaris no podem cobrir. Al turisme, a la restauració, ens expliquen dades positives, miren amb optimisme la campanya d'estiu, però també mostren preocupació per no poder cobrir determinades vacants que tenen.