La meitat de la mel importada per la Unió Europea pot estar adulterada

No tota la mel que es ven és mel pura. Un estudi de la Unió Europea conclou que la meitat de la mel que s'importa és sospitosa d'estar adulterada. Un 46% incompleix la normativa comunitària, segons l'anàlisi de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) i del Centre d'Investigació Conjunta de la Unió Europea. El percentatge augmenta al 74% en les importacions des de la Xina i al 93% en el cas de Turquia.

La Unió Europea importa entorn el 40% de la mel que consumeix. És el segon importador mundial, darrere dels Estats Units.

L'estudi s'ha fet analitzant 320 mostres extretes entre l'octubre del 2021 i el febrer del 2022 a 16 estats membres, Espanya inclosa, més Noruega i Suïssa. Els resultats són molt pitjors que els de l'estudi anterior, fet entre els anys 2015 i el 2017, que calculava un 14% de frau.



Adulterada amb xarops de sucre

La mel conté sucres de manera natural i, segons la legislació de la UE, ha de ser pura, és a dir, no se li pot afegir ingredients. L'adulteració es produeix quan s'afegeixen artificialment ingredients com aigua o xarops de sucre, que és el que passa en la majoria de casos. Aquests xarops extrets d'arròs, de blat o de remolatxa permeten abaratir els costos i donen una mel de qualitat molt inferior.

Les anàlisis també han mostrat que hi ha additius i colorants perquè els consumidors i les autoritats no detectin la barreja. També hi ha casos de falsificació de les informacions de traçabilitat.

Dels 123 exportadors de mel a Europa, 70 són sospitosos d'adulterar els productes. S'han fet controls a 95 importadors europeus i en dos terços han trobat almenys un lot sospitós.

Fins ara, s'han investigat 44 operadors a la Unió Europea i se n'han sancionat set, segons les dades de l'Oficina contra el Frau.



Perjudica el petit productor

Aquest frau no és perjudicial per a la salut, però qui en surt molt mal parat d'aquestes pràctiques són els productors artesans de mel, per la competència deslleial que representen aquests preus tan baixos.

Les organitzacions d'agricultors i ramaders han demanat la "retirada immediata" de tota la mel adulterada i han reclamat més controls a les importacions davant d'una "realitat inassumible per a un sector que aposta per les produccions sostenibles i de qualitat", com diu el Joan María Llorens, Cap de la sectorial d´apicultura de JARC.

"La situació del sector és límit i les mels d'aquí no tenen sortida ni la tindran mentre es continuïn important mels adulterades", ha denunciat i ha afegit que els preus baixos són "un engany per a tota la societat".

