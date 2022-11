La meitat dels joves de 14 a 18 anys han vapejat

Amb gustos frescos, de llaminadura o de refresc. Dissenys moderns i colors cridaners. Tot pensat per atreure el públic més jove perquè vapegi. I, de fet, ja ho estan aconseguint. Tot i que la llei en prohibeix la venda als menors d'edat, a la pràctica són els principals consumidors de vàpers.

Gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han utilitzat cigarrets electrònics. En 8 anys han passat de ser el 22% al 45%, més del doble. Les enquestes estan fetes a partir dels 14 anys, però en realitat s'inicien fins i tot abans. És un mercat clarament creixent i ple de riscos.

El consumés molt més freqüent entre els adolescents i els infants que no pas entre la població de més edat.

Esteve Fernández, cap del Programa de Prevenció i Control del Càncer de l'ICO, hi veu una "operació de màrqueting i de coneixement del mercat importantíssima per part de les tabaqueres"."Els joves tenen una recompensa, perquè tenen un gust agradable i els sembla que són més grans, però la línia que els separa d'aquests mateixos productes amb nicotina o de provar el tabac és molt tènue, i no està regulat al mercat."

Sota una aparent imatge de no ser perjudicial per a la salut, els experts asseguren que el vàper és un veritable perill per si mateix i perquè és una de les portes d'entrada al tabaquisme. I ho té tot de cara, perquè, de moment, no està regulat dins el mercat del tabac, perquè no conté nicotina, i tampoc es preveu que això canviï en l'avantprojecte de llei de regulació del mercat del tabac.

Prohibida la venda a menors

En teoria, els menors d'edat no en poden comprar, però a la pràctica són els primers compradors. La venda està més controlada als estancs o botigues especialitzades, on també venen la resta de productes relacionats amb el tabac.

Però els cigarrets electrònicshan trobat l'escletxa legal per vendre's a qualsevol lloc. Com que teòricament no contenen nicotina -- tot i que alguns estudis independents n'han trobat traces--, es poden comprar fàcilment en supermercats, ferreteries, basars o per internet, on no hi ha cap o poc control sobre qui els està comprant.

Una de les ofertes que es poden trobar:500 vàpers per menys de 10 euros. No porten cap avís ni advertència --més enllà d'un missatge per a les embarassades-- dels perills que poden comportar.

Els additius per fer més atractiu el producte estan prohibits en els cigarrets de tabac. Suelves recorda que justament es van prohibir en el tabac perquè "són un reclam per a l'inici en el tabaquisme".

Vapejant metalls pesants com coure, plom i arsènic

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Han aconseguit fer arrelar la idea que no són perjudicials per a la salut. És cert que amb els pocs anys que porten al mercat encara no hi ha hagut temps per fer gaires estudis, però sí que hi ha proves dels riscos per a la salut. Tot i el nom que reben, el que emeten no és vapor, són aerosols. Els components en si no tenen per què ser perjudicials per a la salut,el problema és quan s'escalfen.

Esteve Fernández adverteix que hi ha metalls pesants perquè el líquid s'escalfa amb una resistència i "d'aquesta resistència se n'escapa coure, plom, arsènic..."N'hem detectat tant en els consumidors com també els que viuen amb ells, que vapegen passivament. També hi ha l'agressió directa sobre els pulmons."

Fernández admet que encara no tenen dades concloents, però argumenta que es van acumulant estudis amb animals i recorda que fa poc hi ha hagut una malaltia pulmonar en què com a antecedent només hi havia un vàper.

Que no continguin nicotina no vol dir que no creïn addicció

El risc d'enganxar-se també hi és, tot i que no hi ha la dependència física a la nicotina. El cap del Programa de Prevenció i Control del Càncer de l'ICO destaca que creen addicciócomportamental: "No tenim la base física de l'addicció, però les persones s'hi acostumen, els agrada utilitzar aquest dispositiu.""Un adolescent que comença a utilitzar cigarrets electrònics sense nicotina té el doble de probabilitat de convertir-se en una persona fumadora de tabac en el futur."



L'experiència amb el tabac ens diu que no posar mesures a temps i regulacions estrictes té conseqüències devastadores, alerten els experts. "Els efectes de fumar --tabac-- avui són un infart al cap de 5 o 10 anys o un càncer al cap de 15 o 20."

"Amb el tabac es va anar tard", diu Esteve Fernández. "La indústria ja coneixia els efectes devastadors almenys 10 o 15 anys abans, però els va amagar."

Tot i que no es coneixen amb precisió les conseqüències de vapejar avui, sí que es pot afirmar amb rotunditat que iniciar-se en aquest consum en l'adolescència només pot comportar riscos innecessaris per a salut immediata i futura.