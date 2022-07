La meitat dels catalans assegura que supera els límits de velocitat

Un dels perills que més accidents causa a la carretera continua sent l'excés de velocitat. La dada és esgarrifosa: segons una enquesta, el 45% dels catalans afirma excedir habitualment els límits de velocitat i gairebé 200000 afirmen haver superat els 200km/h. Per saber més de la gravetat de les dades d'aquest informe, parlem amb la Mar Garre, directora general de la fundació Linea Directa: "són dades que donen por, tot i que malauradament no ens han sorprès. Cada any moren 400 persones en accidents de trànsit per culpa de l'excés de velocitat. Tanmateix, la meitat dels enquestats considera que haurien d'augmentar els límits de velocitat i, inclús, eliminar-los. No estem conscienciats i si premem l'accelerador més del que toca, les conseqüències poden ser mortals. El perfil de les persones que més corren amb el cotxe solen ser homes que tenen entre 18 i 34 anys, sobretot a desplaçaments per oci o quan se'n van de vacances. Els accidents solen ser en llocs on, aparentment, la probabilitat que es produeixi és baixa com una línia recta. Ara a l'estiu estem molt preocupats, i per aquesta raó llenço un missatge amb motiu de l'operació sortida: molt de compte a la carretera i més ara, que hem tingut 2 anys de pandèmia i la llibertat total es pot apoderar de nosaltres, aquest efecte eufòric pot ser molt perillós. Hem de saber que, si anem a més velocitat del que toca i tenim un accident, les probabilitats de no sobreviure es multipliquen per set. L'excés de velocitat ha estat la causant de 100000 accidents als darrers 10 anys, així que no podem pensar en què això de tenir un accident no va amb nosaltres. L'ONU diu que a Espanya hauríem de baixar la velocitat a vies interurbanes a 20km/h. Segons el seu estudi, calculen que s'aconseguiria reduir el nombre de mortalitats en 659 persones l'any, que equival al 70% de les víctimes mortals."