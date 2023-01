Medicaments per a infants amb textura de gominola i impresos en 3D

Un medicament semblant a una gominola i amb la dosi exacta que necessita l'infant. Això és el que l'Hospital Vall d'Hebron començarà a fer, amb una impressora 3D, en el marc d'un assaig clínic pioner a Europa. Elaborar els medicaments d'aquesta manera té diversos avantatges, com explica María José Cabañas, cap de la Secció de Farmàcia de l'Hospital Infantil i Hospital de la Dona del Vall d'Hebron i investigadora del grup de Farmàcia Bàsica, Translacional i Clínica del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

D'entrada, evita possibles errors amb la dosi administrada, perquè "fins ara les famílies han de dosificar el fàrmac, mesurant el volum de xarop" i d'aquesta manera ja tenen la dosi exacta.

A més, podria millorar l'efectivitat del compliment del tractament, perquè "els xarops de vegades poden tenir un gust desagradable i, en canvi, hem treballat perquè els medicaments impresos tinguin un gust que emmascari el principi actiu".

"Podrem variar el color, el gust i l'olor de les noves formes farmacèutiques impreses", remarca Cabañas. "D'aquesta manera, el nen pot triar quina és la forma farmacèutica que més li agrada i la que tolera millor."

Això, junt amb altres beneficis, com més facilitat per transportar i conservar els medicaments, perquè no necessiten nevera, que pot afavorir la presa de la medicació fora de casa.

L'assaig clínic, que començarà les pròximes setmanes, es farà durant sis mesos amb una trentena d'infants i adolescents d'entre 6 i 18 anys. Durant tres mesos rebran la formulació estàndard, i durant tres mesos més el nou medicament, per veure els resultats tant de tolerabilitat com d'eficàcia del fàrmac imprès en 3D.

Pensat per millorar l'experiència dels infants que han de prendre medicació diàriament, també podria ser útil per a adults.

Sobretot, per exemple, en els casos en què cal anar ajustant la dosi; i també per als pacients que necessiten molta medicació, perquè la gominola podria incloure diferents fàrmacs junts.

També podria ajudar a medicar-se als pacients amb problemes de deglució, perquè les gominoles tenen una consistència semisòlida que permet que sigui mastegable.

Cabañas considera quela impressió 3D podria revolucionar l'administració de medicaments, "tant en els serveis de farmàcia dels hospitals, com a les oficines de farmàcia comunitàries, en les quals podrem formular medicaments amb les dosis que necessiten els pacients".

Aquest primer assaig clínic amb un fàrmac imprès en 3D que es fa a Europa en l'àmbit pediàtric .





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado