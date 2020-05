Mascaretes obligatòries. Quines són les adequades?. És recomanable utilitzar guants?

Quina màscara hauran de portar els clients quan se senten a la terrassa d'un bar? Quina serà la que hagin de portar els cambrers, perruquers, comerciants, o aquelles professions que treballin de cara al públic? I aquells treballadors que no tenen contacte directe amb el públic, com per exemple els cuiners?

Aquest tipus de qüestions estan en la ment de qualsevol ciutadà a l'hora de tornar a la denominada “nova normalitat”.

El primer que cal saber és que existeixen tres tipus de màscares, cadascuna amb unes característiques específiques: d'una banda, les màscares higièniques, recomanades per a persones sanes i sense contacte amb el coronavirus; d'altra banda, les màscares quirúrgiques, aconsellades per a persones contagiades, que estan dissenyades per a protegir als qui estan al voltant del portador; i, finalment, les màscares autofiltrantes, que són equips de protecció individual i són les que ofereixen una major varietat.

En aquest cas, existeixen altres tres subclasses: FFP1, que frena almenys 78% de les partícules; FFP2, que frena almenys 92% de les partícules; i la FFP3, que frena almenys 98% de les partícules.

Arribats a aquest punt, quin tipus és la més recomanable?

Per als professionals que treballin de cara al públic, l'idoni és que utilitzin almenys una màscara FFP2, i si és fos possible una FFP3, ja que ambdues serveixen per a evitar contagiar i ens protegeixen del risc de contagi.

Cal tenir molt en compte la possibilitat que una persona estigui contagiada i no sigui conscient (pacients asimptomàtics), podent d'aquesta manera contagiar de manera ben directa o ben indirecta a altres persones, la qual cosa podria succeir per exemple en un restaurant quan reobrin les seves portes. Per això és molt recomanable utilitzar sempre que sortim al carrer una d'aquestes màscares.

Al mateix temps, encara que fins ara no existeix constància que aquest virus ni cap altre de caràcter respiratori es contagiï a través dels aliments o dels seus envasos aconsellen per a aquells treballadors que manipulen productes que usin la FFP3 sense vàlvula, si bé també pot servir la FFP2.

La recomanació d'utilitzar màscares és universal i per a tots els àmbits. De nou, en aquests casos la precaució és sempre la millor arma, per la qual cosa el més convenient és fer ús d'almenys una màscara quirúrgica en l'àmbit professional.

És recomanable utilitzar guants?

"És infinitament millor rentar-te les mans que portar guants." explica Antoni Torres, president de la federació d'associacions de farmàcies de Catalunya "Si estàs atenent una persona contagiada sí que és recomanable però fora d'aquí no." ens diu "Els guants creen una falsa sensació de seguretat, quan no els portes ets molt més conscient i et rentes les mans." explica "si no hi ha més remei s'usen i sempre tirar-los després de l'ús al contenidor de rebuig"