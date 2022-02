La mascareta a exteriors deixa de ser obligatòria

Des del dijous la mascareta ja no és obligatòria a l'aire lliure. La passada mitja nit va entrar en vigor del decret del govern que diu que a partir d'ara a l'exterior només caldrà portar-la en actes multitudinaris amb el públic dret, o bé asseguts si no es manté la distància de seguretat. També ha estat el primer día en tota la pandèmia en que a les escoles, els infants han pogut anar sense mascareta a l'hora del pati i a totes les activitats que facin a l'aire lliure. Avui hem parlat amb el cap del servei de malalties infecciones de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante, que ens diu que: “segur que durant alguns dies molta gent continuarà portant-la, la gent encara no s'ha fet la idea que ja no cal la mascareta. A més és normal que hi hagi certa confusió, perquè si una setmana li diem a la gent que cal portar-la, que és molt important, i una setmana després li diem que ja no cal, és normal que hi hagi certa confussió. Jo crec que la mascareta es podria haver retirat abans. En les condicions habituals de vida, és a dir, sempre que no hi hagi una gran aglomeració de gent i sobretot de forma estàtica, les possibilitat de contraure el virus a l'exterior són pràcticament nul.les. La mascareta és un instrument que s'hauria de reservar per les condicions on és útil: Als interiors. I arribarà un moment en que el virus es comporti d'una manera diferent a com s'ha comportat, arribarà un moment en que és possible que el virus continui afectant a molta gent, però d'una forma molt lleu, i llavors sí crec que hauríem de retirar les mesures que poguem tenir ara, fer el mateix que estem fent països del nostre entorn. Hi ha països del nord d'Europa que ja han retirat les mascaretes fins i tot als interiors, i crec que hauríem de començar per les escoles, on sabem que el risc de malaltia és pràcticament nul.