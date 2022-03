La mascareta està endarrerint el desenvolupament de la parla en nens

El uso de la mascarilla y las restricciones causadas por la Covid19 ha aumentado un 20% el número de primeras consultas por problemas en el desarrollo del habla de los niños. Se ha observado también un incremento del 50% en el número de casos de disfonía entre los adultos que utilizan la voz como herramienta de trabajo. Hoy hablamos con la doctora Cita Pastor, que es logopeda del hospital HM de niños, quien nos comenta que: “Estamos hablando de trastornos que no son graves, se pueden reconducir con tratamientos que venimos haciendo los logopedas desde hace mucho tiempo. Pero si es cierto que han aumentado el número de casos. En los niños, son muchos los factores que intervienen en el aprendizaje, en el proceso evolutivo del habla, entre ellos está que el niño imita los movimientos de los labios para aprender a hablar. Y hay otros factores que tambien han intervenido en este retraso de adquisición de lenguaje, la mascarilla no es la única problemática. También tiene que ver la falta de socialización. Pensemos que el proceso de aprender a hablar, finaliza más o menos a los cuatro años, y ahora estamos viendo niños que están en pleno proceso evolutivo cuando estábamos confinados. Esto supone una falta de relación no solo con los niños del colegio, sino con amigos, con primos, con familiares... y toda esa socialización es muy necesaria para que haya este desarrollo del habla. Además también es necesaria una presión social, es decir, una necesidad de comunicarse, si estos niños que ahora tienen 4-5 años y tenían 2-3 cuando los confinaron, eran unos niños que estaban en total proceso evolutivo y sin embargo les limitamos esta posibilidad de socializarse. Y por eso hay muchos padres que están viendo ese retraso en el proceso del habla de sus hijos y están aumentando las consultas.